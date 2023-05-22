İran 'Sahte' Bayrak Fotoğrafı Nedeniyle İsviçre Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına Çağırdı

TAHRAN, 22 Mayıs (Xinhua) -- İran merkezli yarı resmi Tasnim haber ajansının bildirdiğine göre İran Dışişleri Bakanlığı, İsviçre Büyükelçiliği'nin "sahte" bir İran bayrağı fotoğrafını sosyal medyada paylaşmasını protesto etmek üzere Pazar günü İsviçre'nin Tahran büyükelçisini bakanlığa çağırdı.

TAHRAN, 22 Mayıs (Xinhua) -- İran merkezli yarı resmi Tasnim haber ajansının bildirdiğine göre İran Dışişleri Bakanlığı, İsviçre Büyükelçiliği'nin "sahte" bir İran bayrağı fotoğrafını sosyal medyada paylaşmasını protesto etmek üzere Pazar günü İsviçre'nin Tahran büyükelçisini bakanlığa çağırdı.

Haberde, İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği'nin Cuma günü resmi Twitter sayfasında İran'ın resmi bayrağı yerine "sahte" bir bayrak görselinin yer aldığı gönderiyi paylaşarak, İran'ın geçen yıl düzenlenen bir silahlı saldırıda güvenlik görevlilerini öldüren üç hükümlüyü infaz etmesini kınadığı bildirildi.

Habere göre İran Dışişleri Bakanlığı, büyükelçi ile yapılan görüşmede İsviçre Büyükelçiliği'nin tavrını "alışılmadık ve profesyonellikten uzak" bulduğunu belirterek, İran'ın içişlerine "müdahale eden bir tutum" olarak nitelendirdi.

İran yargı erkine bağlı Mizan haber ajansına göre İran, Cuma günü ülkenin orta kesimindeki İsfahan kentinde, 16 Kasım 2022'de düzenlenen bir saldırıda üç güvenlik görevlisini öldüren ve çok sayıda kişiyi yaralayan üç kişiyi idam etti.

Mizan, idam edilen üç kişinin İslam yasalarını ve ulusal güvenliği ihlal etmekle suçlandığını belirtti.