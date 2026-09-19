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İran merkezli Bank Mellat'ın İstanbul şubesinin faaliyet izni BDDK kararıyla kaldırıldı

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İran merkezli Bank Mellat'ın İstanbul şubesinin faaliyet izni BDDK kararıyla kaldırıldı
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BDDK, İran merkezli Bank Mellat'ın İstanbul'daki şubesinin faaliyet iznini kaldırdı. 18 Eylül 2026 tarihli karar Resmi Gazete'de yayımlanırken, bankanın faaliyetini sürdürmesinin mevduat sahiplerinin hakları ile mali sistemin güven ve istikrarı için tehlike oluşturduğu belirtildi.

Kaynak: ANKA
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