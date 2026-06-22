İran Medyası: Lübnan'da Ateşkes Uygulanmadığı Sürece İran Hürmüz Boğazı'nı Yeniden Açmayacak

TAHRAN, 22 Haziran (Xinhua) -- İran'ın müzakere ekibine yakın bir kaynak, Lübnan'daki savaş sona ermediği sürece İran'ın, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayacağını söyledi.

Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nın pazar günkü haberine göre söz konusu kaynak, "İsrail'in Lübnan'da suç işlemeye devam etmesi ve Lübnan'ın toprak bütünlüğünün güvence altına alınmaması halinde" İran'ın diğer konuların hiçbirinde müzakereye girmeyeceği uyarısında bulundu.

Kaynak, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma koşulları arasında, ABD ile kısa süre önce imzalanan mutabakat zaptı ve Katar ile yapılan ilgili anlaşma kapsamında ilk aşamada ülkenin dondurulmuş varlıklarının bir bölümünün serbest bırakılmasının ve mutabakatın hükümlerinin uygulanmasının da yer aldığını belirtti.

Söz konusu mutabakat hükümleri uyarınca Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerdeki savaşın sona erdirilmesi, ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasının kaldırılması ve ABD'nin İran'ın petrol, petrokimya ve petrol ürünleri ihracatı için muafiyet tanıması gerektiğini ifade eden kaynak, deniz ablukasının kaldırılmasının, boğazın yeniden açılması için tek başına yeterli olmadığını vurguladı.

Kaynak: Xinhua