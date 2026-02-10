İran'ın Ankara Büyükelçiliğince 'İran İslam Devrimi 47. yıl dönümü' resepsiyonu düzenlendi

İran'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından "İran İslam Devrimi zaferinin 47. yıl dönümü" resepsiyonu düzenlendi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, üst düzey siyasi yetkililer, yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Etkinlik, İran ve Türkiye'nin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Burada konuşan Bakan Yumaklı, Türk hükümeti ve milleti adına İranlı dostları milli günleri vesilesiyle tebrik ederek, iki ülkenin tarihi ve kültürel kökleri bulunan dostluk ve iyi komşuluk ilişkileri temelinde, siyasi, ticari, kültürel ve diğer alanlardaki işbirlikleriyle birbirine derinden bağlı olduğunu ifade etti.

Yumaklı, ilişkileri üst düzey ve teknik ziyaretlerle, yeni hedefler belirleyerek ilerletmeyi sürdürdüklerini belirterek, ikili temasların yanı sıra bölgesel ve uluslararası platformlarda da yakın temas ve işbirliği içinde olduklarını kaydetti.

İkili ilişkilerin kurumsallaşmasında ve dinamizm kazanmasında 2014'te ihdas edilen "Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi"nin önemli etkisi ve katkısı olduğuna işaret eden Yumaklı, konsey bünyesinde siyasi, ekonomik, kültürel, bilimsel ve güvenlik ilişkilerini gözden geçirerek işbirliğini ilerletmek için atılacak adımları belirlediklerini ve güncel bölgesel konuları ele aldıklarını anlattı.

Yumaklı, konseyin dokuzuncu toplantısının ilerleyen dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan öncülüğünde Tahran'da yapmaya yönelik hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getirerek, bu toplantı münasebetiyle imzalamayı öngördükleri yeni anlaşmalarla ikili işbirliğinin kurumsal çerçevesini daha da kuvvetlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

"5 milyarlık ticaret hacmi yeterli değil"

Türkiye ve İran'ın bölgenin iki büyük gücü ve sınır komşusu olması hasebiyle, İran'la ticaretin, ilişkilerin önemli bir boyutunu oluşturduğuna işaret eden Yumaklı, "2025 yılında 5 milyar doların üzerinde gerçekleşmiş bulunan ikili ticaret hacmimizi yeterli bulmuyoruz. İlişkilerimizin gerçek potansiyelini yansıtacak düzeye ulaşmasına yönelik gayretlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

Yumaklı bu kapsamda, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde, Karma Ekonomik Komisyon toplantılarının önemli bir araç işlevi gördüğüne değinerek, son olarak Aralık 2024'te düzenlenen komisyon toplantısında alınan kararların etkin bir şekilde hayata geçirilmesiyle birlikte, işbirliklerinin ve sınır ticaretinin daha da güçlendireceklerine inandıklarını belirtti.

Büyükelçi Habibullahzade ise İran ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iki komşu ülke arasında değerli ve kardeşçe ilişkilerin örnek bir göstergesi olduğuna dikkati çekerek, birbirine saygı temeline dayanan bu tarihi ilişkilerin iki ülke halkına birçok fayda sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda bölgede kültür odalı bir söylemin ortaya çıkmasına da katkıda bulunduğunu ifade etti.

Habibullahzade, 2025'te ilişkilerin siyasi, ekonomik, kültürel, turizm ve halklar arası olmak üzere tüm alanlarda kayda değer ilerleme kaydettiğini belirterek, siyasi ilişkilerin tarafların üst düzey makamları arasında yapılan temaslar çerçevesinde karşılıklı anlayışın artmasına ve birçok konunun çözümüne katkı sağladığını söyledi.

İki ülke arasındaki ekonomik etkileşimlerin de yükseliş eğilimi gösterdiğine işaret eden Habibullahzade, tüm çabaların ticaret hacminin artırılmasına odaklandığını; enerji, ulaştırma ve bölgesel transit, tarım ve sınır illeri arasındaki işbirliği başta olmak üzere mevcut kapsamlı ekonomik ve ticari kapasitelerin iki ülkenin siyasi liderlerinin iradesiyle bu önemli hedefin gerçekleştirilmesi katkı sağlayacağına inandıklarını dile getirdi.

Habibullahzade, bölgesel alanda iki ülkenin de savunmasız Filistin halkına karşı İsrail'in işlediği suçların durdurulmasına ve bölgedeki ülkelerin ulusal ve toprak egemenliklerinin korunmasına ilişkin konularda ortak tutumlara sahip olduğunu vurguladı.

"İran ve Türkiye bölgeye dış müdahaleleri reddediyor"

Bu çerçevede ikili görüşmeler ve bölgesel mekanizmaların bölgede kalıcı barış ve istikrarı tesis etme ve sürdürme yönündeki önemli stratejilerinden biri olduğunun altını çizen Habibullahzade, "İran ve Türkiye, bölgeye yönelik dış müdahaleleri reddetmekte ve sorunların bölge ülkeleri düzeyinde çözülmesini istemektedir. İran ve Türkiye, ikili ve bölgesel önemli gelişmeler konusunda ortak bir anlayışla, sorunların çözümü için tek mantıklı çözüm yolunun her zaman barış, istikrar ve diyalog olduğunu vurgulamaktadır." diye konuştu.

Habibullahzade, İran'ın dost ve kardeş Türk hükümetinin girişimlerinden dolayı teşekkürlerini sunduğunu, kendi dış politika stratejisi doğrultusunda adil ve hakkaniyetli koşullar altında ve iki tarafın karşılıklı çıkarları temelinde diplomasi yolunu sürdürmeye hazır olduğunu aktardı.

İran'ın 2025'te 12 gün savaşıyla "haksız bir savaşa" maruz kaldığını kaydeden Habibullahzade, bu savaşın İran halkının vatanseverliği sayesinde amacına ulaşamadığını ve halkın İran topraklarının bağımsızlığını ve onurunu korumaya kararlı olduğunu söyledi.

Habibullahzade, 500 yılı aşkın süredir barış, iyi komşuluk ilişkileri, karşılıklı saygı ve diyaloğun hakim olduğu İran ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bu yolda ilerlemeye devam edeceği ve ilişkilerin güçlenerek daha da gelişmesi temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından pasta kesim töreni yapıldı.