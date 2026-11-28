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TAHRAN (AA) – ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarda zaman zaman hedef alınan Buşehr Nükleer Santrali'nin birinci ünitesi teknik bakımın ardından yeniden faaliyetlerine başladı.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, Buşehr Nükleer Santrali'nin birinci ünitesi yıllık bakım ve yakıt ikmalinin ardından faaliyetine yeniden başlayarak, şehir elektrik şebekesine elektrik vermeye başladı.

Bin megavat kapasiteli Buşehr Nükleer Santrali, bugüne kadar 82,7 milyar kilovatsaat elektrik üretti.

Buşehr Nükleer Santrali

İran Atom Enerjisi Kurumunun faaliyete başladığı 1974 yılından yaklaşık 2 yıl sonra İran ile Almanya nükleer enerji santrali kurulması konusunda anlaşmaya vardı.

Projenin yaklaşık yüzde 70'i tamamlandığında İran'da yaşanan "1979 Devrimi" nedeniyle Alman yükleniciler projeyi yarıda bıraktı.

Devrim sonrası Almanlarla başlayan ikinci inşa süreci İran-Irak savaşında Irak'ın Buşehr'i bombalamasıyla bir kez daha kesintiye uğradı.

Tahran yönetimi tesisin yapımıyla ilgili bu kez 1995 yılında Rusya'yla anlaşma imzaladı.

Moskova yönetiminin 2000 yılının sonunda teslim etme vaadinde bulunduğu santralin yapımı, ABD ve müttefiklerinin Moskova üzerindeki baskıları ve diğer uluslararası dengelerin etkisiyle bir türlü tamamlanamadı.

Enerji santrali 2012 yılında tam kapasiteyle çalışmaya başladı ve Eylül 2013'te İran'a devredildi.

Kaynak: AA