Irak ve IKBY'den İran'a taziye mesajı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Sudani, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İranlı yetkililerin vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, İran halkıyla dayanışmalarını ifade etti.

Sudani ayrıca, "İran Lideri Ali Hamaney, İran hükümeti ve halkına en içten başsağlığı ve taziyelerimizi sunarız." ifadelerine yer verdi.

IKBY Başbakanı Barzani de X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran İslam Cumhuriyeti liderliği, hükümeti ve halkına en derin başsağlığı dileklerini sunduklarını belirterek, "Bu zor anda düşüncelerimiz İran halkıyla birliktedir." ifadelerini kullandı.

Helikopter kazası

İran Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan kurtulan olmadığını belirledi. İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, Anayasa uyarınca cumhurbaşkanlığı görevini, ülkenin lideri Ali Hamaney'in onaylamasının ardından Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir'in devralacağını açıkladı.

İran Anayasası'na göre yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla Meclis Başkanı, Yargı Erki Başkanı ve Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adayların arasından halk tarafından seçiliyor.