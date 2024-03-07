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Irak'ın Kerkük kentinde Filistinlilere destek gösterileri düzenlendi

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Irak'ın Kerkük kentinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarına tepki göstermek amacıyla Filistinlilere destek gösterileri düzenlendi. Gösterilere kentin tüm kesimlerinden vatandaşlar katıldı. Irak Türkmenleri Edebiyatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Münevver Molla Hassun, özellikle kadın ve çocukların öldürülmesine tepki göstererek uluslararası topluma müdahale çağrısında bulundu.

Irak'ın Kerkük kentinde Filistinlilere destek, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarına tepki gösterileri düzenlendi.

Kerkük Sünni Vakfı Müdürü Salim Mecid Veli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de aylardır aralıksız devam eden saldırılara tepki göstermek için bir araya geldiklerini ve Gazze'de yaşananlardan büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de Filistinlilerin yanında olduklarını ifade etmek için gösteri düzenlediklerini aktaran Veli, kentin tüm kesimlerinden vatandaşların gösteriye katıldığına dikkati çekti.

Gazze olaylarından en çok kadınların etkilendiğini belirten Irak Türkmenleri Edebiyatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Münevver Molla Hassun da aylardır aralıksız devam eden savaşta binlerce kadının ve çocuğun ölmesinin üzüntü verici olduğunu kaydetti.

Gazze'de özellikle kadın ve çocukların öldürülmesine tepki için bu gösteriye katıldıklarını aktaran Hassun, bu acımasız savaşta çok sayıda annesiz kalan çocuk ve çocuklarını kaybeden kadınların olduğunu vurguladı.

Hassun, bir an önce bu savaşın ve ölümlerin durdurulması için uluslararası topluma müdahale çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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