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İpekyolu Belediyesi, Kadınlar Günü'nde Başarı Hikayeleri Semineri Düzenledi

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İpekyolu Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 'Kuşaklar Arası Buluşmalar: Kadından Kadına İlham Veren Başarı Hikayeleri' konulu seminer düzenledi. Farklı meslek gruplarında çalışan kadın konuşmacılar, lise öğrencilerine meslek hayatlarındaki başarı serüvenlerini anlattı. Seminere ilgi gösteren öğrenciler, kariyer seçenekleri hakkında bilgi edindi.

İpekyolu Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Kuşaklar Arası Buluşmalar: Kadından Kadına İlham Veren Başarı Hikayeleri" konulu seminer düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, farklı meslek gruplarında çalışan kadın konuşmacılar, meslek hayatlarındaki başarı serüvenlerini lise öğrencilerine anlattı.

Kariyer seçenekleri hakkında bilgi edinen öğrenciler, seminere ilgi gösterdi.

Öğrencilerin gelecek hedeflerine ulaşabilmesi için yoğun çaba göstermesi gerektiğini belirten İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Kahraman, öğrencilerin kurumlarla görüşmelerini tavsiye etti.

Seminer sonrası katılımcılara günün anlam ve önemine ait hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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