IOC, soykırımcı İsrail'in Endonezya'daki şampiyonadan men edilmesinden "endişe" duyuyor

Ukrayna'ya savaş açan Rusya'yı olimpiyatlardan men eden Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Endonezya hükümetinin yaklaşan Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası için İsrail heyetine vize vermeyi reddetmesine rağmen soykırım yapan İsrail'i korumaya devam etti.

IOC, Endonezya hükümetinin 19-25 Ekim'de Cakarta'daki Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası için İsrail heyetine vize vermeyi reddetmesine ilişkin açıklama yaparak, "Endonezya hükümetinin, sporcular ve yetkililer de dahil olmak üzere İsrailli jimnastik takımına, Cakarta'da düzenlenecek Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası için ülkeye giriş vizesi vermediğini öğrenince büyük endişe duyduk." denildi.

Rusya'yı 2020 Tokyo ve 2024 Paris Olimpiyatları'ndan men eden ve atletlerini tarafsız sporcu olarak yarıştıran IOC, İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasında bir sorun görmezken yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"IOC'nin ilkeli tutumu çok açıktır: Tüm uygun sporcular, takımlar ve spor yetkilileri, Olimpiyat Tüzüğü ve Olimpik Hareketi'ni yöneten ayrımcılık yapmama, özerklik ve siyasi tarafsızlık temel ilkelerine uygun olarak, ev sahibi ülkeden hiçbir ayrımcılığa maruz kalmaksızın uluslararası spor müsabakalarına ve etkinliklerine katılabilmelidir. Bu nedenle, bu ilkeye tam olarak uyulmasını ve ev sahibi ülkenin ilgili makamları tarafından gerekli tüm güvencelerin önceden sağlanmasını sağlamak, ev sahibi ülkenin, organizatörün ve doğrudan ilgili spor kuruluşlarının doğrudan sorumluluğundadır. Bu tutum, IOC tarafından yıllar içinde birçok kez tekrarlanmıştır."

Açıklamada, "IOC, Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası ile ilgili durumdan haberdar olduğundan beri, bir çözüm bulunmasına yardımcı olmak için Uluslararası Jimnastik Federasyonu (FIG), ülkedeki IOC üyesi ülkeler, Ulusal Olimpiyat Komitesi ve Endonezya hükümetiyle her düzeyde temaslarda bulunmuştur. Ne yazık ki, henüz bir çözüm bulunamamıştır." denildi.

Endonezya'nın aldığı kararın düzenlenecek bir toplantıda değerlendirileceğinin belirtildiği açıklamada, "IOC İcra Kurulu, bir sonraki toplantısında Endonezya'nın bu durumu, tüm ilgili paydaşlar için ele alacaktır. Spor, sporcuların hayallerini gerçekleştirebilecekleri güvenli bir alan olarak kalmalı ve sporcular siyasi kararlardan sorumlu tutulmamalıdır." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi "iki yüzlü" davrandı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Filistin'deki vahşeti görmezden geldi.

IOC, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya ve sporcularına hızlı bir şekilde yasak koyarken, komitenin başkan yardımcısı John Coates, "Savaş, olimpik idealin antitezi olduğu için Rusya Federasyonunun eylemlerini kınıyoruz. Rusya, uluslararası olimpiyat camiasına üye olma hakkını kaybetti. Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Rus sporcular, bireysel ve tarafsız şekilde, Rus bayrağı ya da marşı olmadan yarışacaklar." açıklamasında bulunmuştu.

Aynı komiteye İsrail'in caniliğine rağmen Paris 2024'e katılıp katılmayacağı sorulduğunda ise IOC Başkanı Thomas Bach, "Hayır bu konuda hiçbir sorun yok. Fransa'ya giden 87 İsrailli sporcu, İsrail bayrağı altında olimpiyata katılacak." ifadelerini kullanmıştı.

Paris'teki Olimpiyat Oyunları sırasında Filistin halkı ve spor tesisleri bombalanırken, İsrailli sporcular, olimpiyatta kendi bayrakları altında mücadele etmesi engellenmedi.

Endonezya, Cakarta'daki jimnastik şampiyonasına katılacak İsrailli sporculara vize vermeyecek

Endonezya, 2025 Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası için başkent Cakarta'da yarışacak 6 İsrailli sporcuya vize verilmeyeceğini bildirdi.

Endonezya Hukuk, İnsan Hakları, Göç ve Islah Kurumları Koordinasyon Bakanı Yusril Ihza Mahendra, 19-25 Ekim'de düzenlenmesi planlanan şampiyonaya İsrailli yarışmacıların katılmayacağını duyurdu.

"Filistin özgürlüğüne kavuşana kadar İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulmayacağını" vurgulayan Mahendra, İsrailli 6 sporcuya vize verilmeyeceğini ifade etti.

2025 Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası, 19-25 Ekim'de Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenecek.

CAS, İsrail'in itirazını reddetti

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), İsrail'in 2025 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na katılabilmek için yaptığı itirazı reddetti.

CAS'tan yapılan açıklamada, İsrail Cimnastik Federasyonunun, 19-25 Ekim'deki şampiyonaya katılacak İsrailli sporculara ev sahibi Endonezya tarafından vize verilmemesi kararına itiraz ettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrailli sporcular Artem Dolgophyat, Eyal Indig, Ron Payatov, Lihie Raz, Yali Shoshani ve Roni Shamay'ın organizasyona katılabilmesi için gerekli önlemlerin alınması, ev sahipliğinin başka ülkeye verilmesi veya şampiyonanın iptal edilmesi istemiyle başvuruda bulunulduğu aktarıldı.

Acil geçici tedbir talebiyle yapılan başvurunun CAS Temyiz Tahkim Dairesi Başkan Yardımcısı tarafından değerlendirilerek reddedildiği bildirildi.