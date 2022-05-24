İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'ndan Başkan Ergün'e ziyaret - Haberler

İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı için Manisa'ya gelen Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 2'nci Başkanı Alişan Tiryaki, Kurul Üyeleri Dilek Ertürk, Burhan Erkuş, Mehmet Emin Genç ve İsmail Ayaz'dan oluşan heyet, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. İnsan hakları sorunlarını tartışmak ve görüş alışverişinde bulunmak üzere Manisa'da olduklarını ifade eden Alişan Tiryaki, kendilerini konuk etmesi nedeniyle Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Tiryaki ve beraberindeki heyet, Başkan Ergün'e çalışmalarında başarılar da diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, 2'nci Başkan Alişan Tiryaki ve beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti. Heyete Manisa ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde gerçekleştirdiği yatırım ve projeler ile ilgili bilgiler de veren Başkan Cengiz Ergün, konuklarına Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi akademisyenlerinin hazırladığı 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli 4 ciltlik kitap serisini armağan etti.

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