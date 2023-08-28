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İnşaatta cesedi bulunan Yasemin'in ölümünde 3 gözaltı (2)

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TOPRAĞA VERİLDİBursa'da bir inşaatın merdiven boşluğunda cesedi bulunan Yasemin Cemre İçlikan (17), Cemile Hatun Cami'sinde, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, Erdoğan köy mezarlığında toprağa verildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'da bir inşaatın merdiven boşluğunda cesedi bulunan Yasemin Cemre İçlikan (17), Cemile Hatun Cami'sinde, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, Erdoğan köy mezarlığında toprağa verildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yiğithan Hüyük - Güncel

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