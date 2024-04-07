Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AA'nın 104. yıl dönümünü kutladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Anadolu Ajansının kuruluşunun 104. yıl dönümünü kutladı.

Kızılay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, AA'nın, milli mücadelenin haklılığını dünya duyurulması ve halkın doğru bilgilendirilmesi amacıyla kurulduğunu hatırlattı.

AA'nın yaygın haber ağı ve güvenilir yayıncılık anlayışıyla ülkenin dünyadaki gür ve güçlü sesi olduğunu aktaran Kızılay, şunları kaydetti:

"Basın yayın ve ahlak ilkelerinden taviz vermeden kamu yararını gözeterek, kamuoyunu aydınlatma görevini başarıyla sürdüren Anadolu Ajansının 104. yıl dönümü vesilesiyle gönüldün kutluyorum. Ayrıca, üniversitemizdeki çalışma ve faaliyetleri kamuoyu ile paylaşmamızda üstün gayret ve özveriyle çalışan ajansın Malatya'daki değerli yönetici ve çalışanlarına teşekkür eder, nice başarılı yayın yılları dilerim."

Kaynak: AA / Güncel

Ahmet Kızılay Kızılay Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ECZANELER PAZARTESİ GÜNÜ AÇIK MI? Eczaneler 8 Nisan Pazartesi açık olacak mı? AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 7 Nisan listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi? 8 NİSAN PAZARTESİ HASTANELER AÇIK MI? Pazartesi günü hastaneler, sağlık ocakları açık olacak mı? 8 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? Pazartesi günü okullar tatil edildi mi, yarın okul var mı? KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ? Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu bedava mı? Ücretsiz köprüler ve otoyollar! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 7 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Ankara'da dehşet! 6 yavru kediyi canice öldüren şahıs tutuklandı mı? Olay ne, nerede oldu? Gönül Dağı 134. bölüm canlı izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI İZLE! Survivor canlı izleme linki Toplu taşıma bayramda ücretsiz mi? Ramazan Bayramında toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Marmaray ücretsiz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden sonra hangi iller için talimat verdi, ne dedi? Kütahya'da oylar yeniden mi sayılacak? Kütahya'yı hangi parti kazanmıştı? Köprüler ücretsiz mi? Ramazan Bayramında hangi köprüler ücretsiz? Crystal Palace - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Crystal Palace - Manchester City maçı nereden izlenir? Kuyumcular bayramda açık mı? Bayramda kuyumcular açık olacak mı, kapalı mı olacak? 10 – 11 – 12 Nisan kuyumcu çalışma saatleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title