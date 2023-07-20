İnönü Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarını Sürdürüyor

Eskişehir İnönü Belediyesi yol yapım çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor.

İnönü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçenin Kümbet Akpınar Mahallesi'nde ki yeni yerleşim alanları içerisinde bulunan yollarda stabilize yol yapım çalışması gerçekleştiriliyor. Kümbet Akpınar Mahallesindeki yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen İnönü Belediye Başkan Vekili Serhat Hamamcı, çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı. İlçe genelinde alt yapı ve üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdüren İnönü Belediyesi ekipleri ilçe sakinlerinin talep ve isteklerini de ön planda tutuyor.

Yol yapım çalışmalarından sonra ulaşımın daha rahat, güvenli ve konforlu olacağından memnuniyet duyan Kümbet Akpınar mahalle ve ilçe sakinleri çalışmalardan dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve belediye personellerine teşekkür etti. - ESKİŞEHİR