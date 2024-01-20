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İnhisar'da Yaban Domuzu Sürüsü Güvenlik Kameralarına Takıldı

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Bilecik'in İnhisar ilçesinde beslenmek için köye inen yaban domuzu sürüsü, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Sakarya Nehri'nin kıyısında bulunan Çayköy köyünde bir grup emeklinin yaptırdığı evlerden oluşan siteye gece saatlerinde ormanlık alandan inen domuzlar, sitenin bahçesinde ve çevresinde yiyecek aradı. Sitenin yöneticisi, daha önce de yaban hayvanlarının bölgeye girdiğini belirtti.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde beslenmek için köye inen yaban domuzu sürüsünü güvenlik kameraları kaydetti.

Sakarya Nehri'nin kıyısında bulunan Çayköy köyünde bir grup emeklinin yaptırdığı evlerden oluşan siteye gece saatlerinde ormanlık alandan inen domuz sürüsü girdi.

Yavrularıyla sitenin bahçesinde ve çevresindeki sokaklarda karlı havada yiyecek arayan domuzlar, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Sitenin yöneticisi Nafiz Turan, AA muhabirine, emekliler ve ailelerinin yaşadığı bu bölgeye daha önce ayı, tilki, çakal ve sansar gibi yaban hayvanlarının girdiğini söyledi.

Son olarak iki gün arayla yaban domuzu sürülerinin geldiğini belirten Turan, "Sitemizin içinde rahatça dolaşmışlar. Mallarımıza zarar vermemişler. Yiyecek aradıktan sonra geldikleri gibi gitmişler." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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