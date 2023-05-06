İngiltere'de Yerel Seçimler: Muhafazakarlar 1.000'den Fazla Sandalye Kaybetti

MANCHESTER, 6 Mayıs (Xinhua) -- İngiltere'nin Manchester kentinde yerel seçimlerde kullanılan bir oy verme merkezi görülüyor, 4 Mayıs 2023. Cuma günkü son seçim sonuçlarına göre İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti, yerel seçimlerde 1.000'den fazla sandalye kaybetti.

MANCHESTER, 6 Mayıs (Xinhua) -- İngiltere'nin Manchester kentinde yerel seçimlerde kullanılan bir oy verme merkezi görülüyor, 4 Mayıs 2023.

Cuma günkü son seçim sonuçlarına göre İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti, yerel seçimlerde 1.000'den fazla sandalye kaybetti.

Cuma akşamı itibariyle 230 meclisten 222'sinin sonuçları açıklandı ve Muhafazakarlar 45 belediye meclisinde kontrolü kaybetti ve partinin 1.040 meclis üyesi bu süreçte işini kaybetti.

Ancak sayım, son meclis olan Redcar ve Cleveland'ın sonuçlarının açıklanacağı Salı gününe kadar tamamlanmayacak. (Fotoğraf: Jon Super/Xinhua)