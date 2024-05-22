İngiltere Başbakanı UCM'nin İsrail liderleri hakkındaki yakalama kararı başvurusunu desteklemedi

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" çıkartılması için başvurusu yapmasının, Gazze'deki duruma yardımcı olmayacağını söyledi.

Sunak, İngiltere parlamentosunda yapılan haftalık "Başbakana Sorular" oturumunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

UCM'nin yakalama kararı alması halinde İngiltere'nin, söz konusu isimleri ülkeye geldiklerinde yakalayıp yakalamayacağı yönündeki soruya yanıt veren Sunak, "Henüz karar verilmemiş olsa da (Gazze'deki duruma) hiç yardımcı olacak bir gelişme değil." dedi.

Başsavcı Han'ın bazı Hamas yöneticileri için de benzeri bir başvuru yapmasına değinen Sunak, "Yasal olarak meşru müdafaa hakkını kullanan demokratik yollarla seçilmiş bir hükümetle bir terör örgütünün eylemleri ahlaki olarak eşit tutulamaz." diye konuştu.

Sunak, UCM'deki sürecin çatışmalara insani ara verilmesine, esirlerin çıkarılmasına ve yardımların bölgeye girmesine bir faydası olmayacağını da öne sürdü.

"Mahkemenin yetkisi olduğunu düşünmüyorum"

Öte yandan Dışişleri Bakanı David Cameron da "Böyle kararın esirlerin çıkarılması, yardımların bölgeye girmesi ve sürdürülebilir ateşkesin sağlanmasına yardımı olacağını bir saniye bile düşünmedim." dedi.

Cameron, Lordlar Kamarası üyelerinin sorularını yanıtladığı oturumda İsrail'in UCM'yi kuran Roma Statüsü'nü imzalamadığını anımsatarak "Mahkemenin burada yetkisi olduğunu düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

Han'ın yaptığı başvurunun zamanlamasını ve etkisini de doğru bulmadığını kaydeden Cameron, UCM heyetinin İsrail'e yapacakları ziyareti son anda iptal edip yakalama kararı başvurusuna ilişkin açıklama yaptığını söyledi.

100 milletvekili ve lorddan UCM'ye destek mektubu

Hükümet kanadında UCM'deki sürece ilişkin düşünce buyken 11 partiden 100'ün üzerinde milletvekili ve lord, mahkemenin bağımsızlığı ve tarafsızlığına gölge düşürecek girişimlere karşı İngiltere'nin UCM'nin yanında yer alması gerektiğini ifade etti.

Cameron'a hitaben yazılan mektupta İngiltere'nin bu girişimleri kınaması istenirken "İngiltere hükümetini Gazze'de işlenen suçlar için adaletin ve hesap verilebilirliğin sağlanması için UCM'ye her türlü desteği vermeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

UCM Başsavcılığının Filistin'de işlenen suçları da incelediği kaydedilen mektupta, bu kapsamda Gazze'de devam eden İsrail saldırılarının da incelendiği vurgulandı.

Parlamento üyeleri, İsrail'in Gazze'de çok sayıda uluslararası hukuk ihlali yaptığı inancını da paylaştı.

"Mahkeme, Başsavcı ve tüm çalışanlar, korku yaşamadan ve teveccühe gerek olmadan, özgür şekilde adaleti arayabilmeli." denilen mektupta, aksi halde Gazze'de yaşananların hesabının sorulamayacağı ve uluslararası hukukun zayıflayacağı vurgulandı.

Netanyahu için yakalama kararı başvurusu

UCM Başsavcısı Kerim Han, 20 Mayıs'ta, Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusu yaptığını bildirmişti.

UCM'den yapılan açıklamaya göre Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" çıkartılması başvurusunda bulunmuştu.