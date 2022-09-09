İngiliz şarkıcı Elton John, konserinde Kraliçe 2. Elizabeth'e saygı gösterisinde bulundu

Ünlü İngiliz şarkıcı, besteci ve piyanist Elton John, dün gece verdiği konserde, ilham aldığı Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatından üzüntü duyduğunu belirtti.

Kanada'nın Toronto şehrindeki Rogers Center'da konser veren Elton John, Kraliçe 2. Elizabeth'in İngiltere'yi "ülkenin en önemli ve karanlık anlarında zarafet, nezaket ve içten bir ilgi ile yönettiğini" belirtti.

Ünlü sanatçı John, "75 yaşındayım ve o bütün hayatım boyunca benimleydi ve artık benimle olmayacağı için üzüntü duyuyorum ama huzur içinde olduğu için mutluyum." dedi.

Elton John'a, Galler Prensesi Diana'nın ölümünden bir yıl sonra 1998'de Kraliçe 2. Elizabeth tarafından şövalye unvanı verilmişti.

John, "Elveda Sarı Tuğla Yolu" turu kapsamında Toronto'da 2 gün boyunca konser verdi.