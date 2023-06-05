İnegöl'de sevgilisini bıçaklayan kadın serbest bırakıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ayrılmak isteyen sevgilisi Savaş D.'yi (47) çıkan tartışmada bacağından bıçaklayan Arnavutluk uyruklu Pravnera M. (34), ifadesinin ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla polis merkezinden serbest bırakıldı.

Olay, dün akşam İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Sanayi Caddesi'ndeki bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Arnavutluk uyruklu Pravnera M., sevgilisi Savaş D.'yi çalıştığı yerde ziyaret etti. Burada Pravnera M. ile kendisinden ayrılmak isteyen Savaş D. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Pravnera M., yanında bulundurduğu bıçakla sevgilisini bacağından yaraladı. Savaş D. kanlar içinde yere yığılırken, çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Savaş D., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, yakalanan Pravnera M. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.