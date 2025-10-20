Haberler

Küçük çocuğa dükkandaki kasadan 3 bin lira çaldırdılar

Küçük çocuğa dükkandaki kasadan 3 bin lira çaldırdılar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Küçük çocuğa dükkandaki kasadan 3 bin lira çaldırdılar
Haber Videosu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 kadın, yanlarındaki çocuğa çiğ köfte dükkânının kasasında bulunan 3 bin TL'yi çaldırdı. Hırsızlık olayı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1'i çocuk 3 kişi, çiğ köfte almak bahanesiyle Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerine geldi.

İnegöl'de Çiğ Köfte Dükkanında Hırsızlık: Çocuk Kasadan 3 Bin Lira Çaldı

KÜÇÜK ÇOCUĞA HIRSIZLIK YAPTIRDILAR

İşletme sahibi dükkân dışına çıktığı sırada 2 kadın, küçük çocuğa kasada bulunan 3 bin lirayı çaldırdı. Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İnegöl'de Çiğ Köfte Dükkanında Hırsızlık: Çocuk Kasadan 3 Bin Lira Çaldı

POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Polis ekipleri, kimlikleri henüz tespit edilemeyen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte çarşaf giyerek sokaklarda dolaşan erkeğin ifadesi

İşte çarşaflı erkeğin ifadesi! Neden sorusuna verdiği yanıt ilginç
Beşiktaş'tan bomba Cengiz Ünder kararı

Beşiktaş'tan bomba Cengiz kararı
Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı

Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
İşte çarşaf giyerek sokaklarda dolaşan erkeğin ifadesi

İşte çarşaflı erkeğin ifadesi! Neden sorusuna verdiği yanıt ilginç
Kurtlar Vadisi'nin 'Baba Memduh'u Namık Kemal Yiğittürk hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi hayatını kaybetti
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Vicdanları sızlatan olay! Gizlice doğurduğu bebeği çöpe attı

Vicdanları sızlatan olay! Gizlice doğurduğu bebeği çöpe attı
Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazır! İşte tutuklu başkanlar için istenen cezalar

İşte tutuklu CHP'li başkanlar için istenen cezalar
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler'i maç sonunda şaşkına çeviren istek

Neye uğradığını şaşırdı! Arda'yı şoke eden istek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.