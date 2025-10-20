Küçük çocuğa dükkandaki kasadan 3 bin lira çaldırdılar
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 kadın, yanlarındaki çocuğa çiğ köfte dükkânının kasasında bulunan 3 bin TL'yi çaldırdı. Hırsızlık olayı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1'i çocuk 3 kişi, çiğ köfte almak bahanesiyle Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerine geldi.
KÜÇÜK ÇOCUĞA HIRSIZLIK YAPTIRDILAR
İşletme sahibi dükkân dışına çıktığı sırada 2 kadın, küçük çocuğa kasada bulunan 3 bin lirayı çaldırdı. Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR
Polis ekipleri, kimlikleri henüz tespit edilemeyen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel