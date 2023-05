İmamoğlu, Trabzon'da: 'Her Tarafları Kirli Olduğu İçin Yüzlerine Yapışan Pislikleri Bile Hissetmiyorlar. Kalpleri de Kapkara'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon mitinginde; "Bunlar seçimde her türlü iftirayı atar. Bunlar insanları hedef gösterir. Seçim bitince de ne derler biliyor musunuz, ‘Yahu çok takılmayın, seçimde bunlar olur’. Yapmayın ya. Biz unutmayacağız. Bunların fıtratında bu var. Her tarafları kirli olduğu için yüzlerine yapışan pislikleri bile hissetmiyorlar. Kalpleri de kapkara. Bu karanlıktan bu ülkeye, bu milletin evlatlarına hayır gelmez Bunları evine yollayacağız. Bunlardan gelse gelse şer gelir. Bunlardan uzak durun" dedi.

Haber : ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon mitinginde; "Bunlar seçimde her türlü iftirayı atar. Bunlar insanları hedef gösterir. Seçim bitince de ne derler biliyor musunuz, 'Yahu çok takılmayın, seçimde bunlar olur'. Yapmayın ya. Biz unutmayacağız. Bunların fıtratında bu var. Her tarafları kirli olduğu için yüzlerine yapışan pislikleri bile hissetmiyorlar. Kalpleri de kapkara. Bu karanlıktan bu ülkeye, bu milletin evlatlarına hayır gelmez Bunları evine yollayacağız. Bunlardan gelse gelse şer gelir. Bunlardan uzak durun" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş; bugün Trabzon'da miting düzenledi. Memleketinde hemşehrilerine seslenen İmamoğlu, Trabzon topraklarından çıkan ilk İBB Başkanı olduğunu belirtti. Ceketini çıkararak konuşmasına devam eden İmamoğlu, şunları söyledi:

"OY İÇİN KUMPAS KURANLAR VAR: Geçen buraya gelişimizi hatırlıyorsunuz, değil mi? AFAD mesaj atıyor, hatırlıyorsunuz değil mi? Fırtına kopacakmış, damlar uçacakmış, millet kömürden zehirlenecekmiş. Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var. Biz adalete susamış Türk gençliğiyiz. İki tarafı anlatacağım size. Bir tarafta biz varız. Hani çift kale maç gibi anlatalım. Ülkenin girdiği ekonomik krizi aşmak için dünya çapında kadroları olan Millet İttifakı. Gücü, ortak aklı, enerjisi ve dünyada prestiji olan güçlü bir ekibiz biz. Diğer tarafta, 2002'de bu ekip Türkiye'yi dünya ekonomisinde 16. sırada aldı. Şu anda 21. sırada. Fakirliğe, yüksek enflasyona ve geçim sıkıntısına sebep olanlar onlar. Bakın, iki taraf. Bu tarafta, milletine umut veren, kötü dil kullanmayan, yalan konuşmayan, iftira atmayanlar var. Diğer tarafta bir oy uğruna her türlü ağır hakareti yapanlar var. Hatta oy için kumpas kurup, milleti azmettirip taş atanlar, attıranlar, kumpas kuranlar, iftiracılar var.

OSMAN ÖCALAN'I DEVLET TELEVİZYONUNDA KONUŞTURDULAR: Erzurum'da tatsız olaylar yaşadık. Saldırılan, taş yağmuruna tutulan bize 'Taşları kendileri getirdi, kendilerine taş attılar' dediler. Bunlar şaşırmış. Akla ziyan sözler. Bir gün geçti, oradan vazgeçtiler. 'Provokasyonu FETÖ yaptı' demeye başladılar. Karşımızda öyle bir yalan ve iftira makinesi var ki bir oy uğruna devlet televizyonunda, Ekrem İmamoğlu'nu sandıkta yenemediler, İmralı'dan gelen mektubu okuttular. Kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'ı devlet televizyonunda konuşturdular. 'Farkında değiliz' dediler. Milattan önceyi değil, 4 sene önceyi anlatıyorum. Bu kardeşinizin kanına dokunuyor. Trabzonlu buna haddini bildirecek. İstanbul seçimlerinde bunları yaşadık. Ne dedi bunların bir belediye başkanı? 'Ekrem İmamoğlu Trabzonlu. Siz anladınız onu' dedi. Kaşı gözü oynadı. Bunlarda akıl bu kadar.

SİNAN ATEŞ'İN KATİLLERİNİ BULAMIYORLAR: Bugün bir tweet gördüm. Zavallı bir milletvekili var Trabzon'da. Genç olduğu için biraz ahlaklı olduğunu düşünürüm, yeni nesil derim ama beni o kadar yanılttı ki Meclis'te Ekrem İmamoğlu'na hakaret etme vekili. Soyadına yakışmıyor. Ailesini çok iyi tanırım. Bence ailesi yuhalıyor onu. Zibidilik yapıyor. İsmini bile ağzıma almam, ağzım yorulur. Bugün bir tarafta Anayasa'nın ilk 4 maddesine kayıtsız şartsız sahip çıkan biz varız. Cumhuriyet'e, Türk bayrağına, demokrasiye, başkent Ankara'ya ve İstiklal Marşı'na, Atatürk'e alerjisi olanlar onlar. Gaffar Okkan'ı ve 5 polis şehit eden terör örgütüne ilintili bir parti onların yanında. Aynı örgüt, Müslüman bir kadın Konca Kuriş'i katlediyor, vahşice öldürüyor, polislerimizi, aydın kadınları şehit eden terör örgütü ve bunun genel başkanını İstanbul'dan milletvekili adayı gösteriyorlar. Sinan Ateş'in katillerini bulamıyorlar. Ondan sonra neymiş efendim; CHP, işte İYİ Parti, Gelecek Partisi, bütün bu kadrolar kötü ya da işte Saadet, DEVA, Demokrat Parti. Bizim ittifak belli. Millet İttifakı hükümeti de bu partilerle, bu kadrolarla kurulacak. Bizim kadromuza laf bile edemezler, toz bile konmaz. Bu kadar net.

BENİM VATAN SEVGİMİ SORGULAYACAK İNSAN DOĞMADI: İşte az önce Mansur Başkanım burada konuştu. Mansur Yavaş mı vatan haini, Ekrem İmamoğlu mu vatan haini? Sayın Meral Akşener mi vatan haini? Hadi oradan. Ahlak yoksunu sizler. Trabzonluyu kimse vatan sevgisiyle sınamaya kalkmasın. Aldatılmış gençler olabilir, aldatılmış evlatlar olabilir. Onlara üzülüyorum. Onları gün gelecek ikna edeceğim. Kayıtsız şartsız hiçbirine kızmıyorum. Onları aldatanlara kızıyorum. Benim vatan sevgimi sorgulayacak insan anasının karnından doğmadı. Utanmadan haşa, milleti neredeyse cennete, cehenneme diye ikiye ayıracaksınız ya. Millete yapıp yapamadıklarınızı anlatın. Bunlar seçimde her türlü iftirayı atar. Bunlar insanları hedef gösterir. Seçim bitince de ne derler biliyor musunuz, 'Yahu çok takılmayın, seçimde bunlar olur'. Yapmayın ya. Biz unutmayacağız. Bunların fıtratında bu var. Her tarafları kirli olduğu için yüzlerine yapışan pislikleri bile hissetmiyorlar. Kalpleri de kapkara. Bu karanlıktan bu ülkeye, bu milletin evlatlarına hayır gelmez Bunları evine yollayacağız. Bunlardan gelse gelse şer gelir. Bunlardan uzak durun.

YALAN, İFTİRA BÜYÜK GÜNAHLARDAN BİRİDİR. KUL HAKKIDIR: 31 Mart seçimlerinde ne dediler? Utanmadan, İstanbul düşerse Mekke düşermiş. 'Efendim Sisi'yi mi seçeceğiz? Binali Yıldırım var'. Sonra gittiler, Sisi'yle kucaklaştılar. Bir seçimde millete 'Hırsızlar' dediler. Bir camiden cuma namazının çıkışında, Diyanet İşleri Başkanı onun yanında, o da tasdikliyor. 'Hırsızlar' dedi ya millete. 'Çaldılar' dedi seçimi iptal etmek için. Allah aşkına, bir seçimi iptal etmek için bir ülkenin Cumhurbaşkanı, milletine 'çaldılar, teröristler, hırsızlar' der mi? Dediler. Niye unutuyorsunuz? Açın, bakın. Peki, bir tane hırsız, terörist buldular mı, bir tane insanı tutukladılar mı? Yok. Unutacağız mı bunları? Yalan, iftira büyük günahlardan biridir. Kul hakkıdır. O seçim Ekrem İmamoğlu'na anasının ak sütü kadar helal bir seçimdir. Mansur Başkanımın güzel bir sözü var, diyor ki, 'Gerçek Müslüman'ın ağzından bal damlar'. Allah aşkına, bunların ağzından yalan, iftira, küfür, başka bir şey duydunuz mu? Ne diyorlar? 'Ben gidersem her şey kötü olacak'. Yapma ya. Her şeyi biliyor. O gidecek, her şey kötü olacak. Milleti korkutmaya çalışma. Bu milletin aklı kendine yeter.

YÖNETİMİMİZİ ALDIK. TIKIR TIKIR İŞLEYEN BELEDİYELER OLDU: Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bin yıllık devlet geleneği var. Muz devleti değil. Git sen, onu külahıma anlat. Bu büyük devlet hiç zaafa uğramadı. Kimler geldi, kimler geçti? Dünyaya hükmeden Sultan Süleyman burada doğdu. Osmanlı İmparatorluğu'nu şaha kaldırdı ama bir gün, fani dünya, toprak oldu gitti. Hepimiz gelip geçeceğiz. Bir tek vatanımız, devletimiz, milletimiz, bayrağımız baki kalacak bayrağımız. Bu millete saygı duy. 20 değil, 25 yıl sonra Ankara'da, İstanbul'da yönetim aldık. Millet mutlu. Ben iddia ediyorum. Hani maçları yapardık ya, 2- 3 avanta verirdik. Bunlara 5 veririm ben. Bunlar 5 kol avanta veririz biz. Yönetimimizi aldık. Tıkır tıkır işleyen belediyeler oldu. Hem de bizi engellediler, köstek oldular. Engelleme hikayelerini anlatsam burada, inanın bir Cem Yılmaz'ın parodisi gibi gülersiniz ağlanacak halimize.

KILIÇDAROĞLU LİDERLİĞİNDE GELİYORUZ: Herkes artık daha mutlu. Ülke tıkır tıkır işleyecek, merak etmeyin. Millet güzel güzel kazanacak 15 Mayıs sabahından itibaren. Milletçe birlik, bütünlük içinde yolumuza devam edeceğiz. Devlette devamlılık ilkesine uygun olarak hareket edeceğiz. Biz devlet ahlakına güveniriz. Devlet insanı olmayı önemseriz. Allah'ım mahcup etme dedim; anneme, babama, aileme, eşime, çocuklarıma. Beni millet anacak. Onlar duyacak, onlar kırılmasın, üzülmesin. Devlet insanı olmak önemli bir şey. Hak, hukuk, adalet mücadelesinin simgesi, Türkiye'nin birleştirici gücü Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde geliyoruz. Bir insanın devlet, millet sevgisini alalım, teraziye koyalım. Ayıptır, Allah aşkına. Türkiye'nin temel siyasi akıllarının her birisini temsil ediyoruz. Devlet aklının, kadın duyarlılığının temsilcisi işte Sayın Meral Akşener burada. Bu çok önemli. Az sayıdayız ama bunu eşitleyeceğiz. Bu memlekette kadın erkek, yönetimde, siyasette, her yerde eşitlenmediği takdirde memleket kalkınamaz.

SEÇİMDE KÖYÜMÜZE A HABER GELDİ, MEZARLIKLARI ÇEKTİ: Değerli dostum Mansur Yavaş'la geliyoruz. 4 kıymetli genel başkanımızla geliyoruz. Biz burada yetiştik. Bu ülkede particiliği bitireceğiz ama öncesinde birbirimizi seveceğiz. Ben siyasete başladığımda babam dedi ki 'Partili olabilirsin. Partin için çok çalış. Millet için çok çalış ama sakın partizanlık yapma. Partizanlık yaparsan benim evladım değilsin' dedi. Benim rahmetli dedem burada keresteci. ya millet bize bir şeyler katıyor, bir şeyler konuşuyor. Seçimde köyümüze A Haber geldi, bizim mezarlıkları çekti. Sanki bir şey bulacak. Dedim, 'Bari Fatiha okusaydı orada'. Onu da okumazlar. Bunlar garip insanlar. Ben 6 yaşında dükkan açmayı öğrendim. O okulları okudum. Türkiye'nin en güzel üniversitelerinden birini bitirdim ve memleketim en büyük kentinin belediye başkanı oldum. Bana emek veren bu güzel şehrin insanları var. Bana emek veren benim canım ailem var. Bana emek veren öğretmenlerim var.

ÇAYI, FINDIĞI BU ŞEHİRDE KURUMSALLAŞTIRACAĞIZ: Sen benim kalkacaksın; gelmişimi, geçmişimi ya da milli duygularımı ya da inancımı teraziye koymaya kalkacaksın. Hadi oradan, işine. Vekili de bakanı da, Cumhurbaşkanı da işine. Zaten 14 Mayıs'ta onu evine yollayacağız. Bu ülkede particiliği bitireceğiz. Ben diyorum ki bu memleketin 86 milyon insanına aynı gözle bakmıyorsam, hepsini eşit sevmiyorsam namerdim. Hepsini seviyorum. Bir yönetici, milletine öyle bakacak. Onun için bu memleketin evlatları, mülakatı çöpe atacağız. Liyakatle sizi hak ettiğiniz makamlara getirecek bu sistem. Bu devletin kapılarını milletin evlatlarına açacağız. Ülkenin sorunlarını çözeceğiz. Çözerken Trabzon'un sorunlarını da çözeceğiz. Çaydır, fındıktır, emeklerinin karşılığını alacak. Geliştireceğiz bu sistemi. Çayı, fındığı bu şehirde, bu bölgede kurumsallaştıracağız. Daha çok para kazanacak insanlar. Hiç şüpheniz olmasın. Birçok konuyu biz açtırdık. Kılıçdaroğlu bastırmasaydı EYT çıkmazdı. Öyle değil mi?

BİZE GÜVENİN: Onun için olmayacak bir şey yok. Çok rahat olun. Bize güvenin. Trabzon bir cazibe merkezi olmalı. Bu kent, hak ettiği yerde değil. Bu kent ekonomik olarak 40-50. sırada olur mu, Türkiye'de 81 il arasında? Bu memlekette 120 sene önce 20'ye yakın konsolosluk olduğunu biliyor musunuz? Dünyanın ticaret merkezlerinden olduğunu biliyor musunuz? Şu Boztepe'nin önüne dikilen o yol, başka türlü geçmez miydi? Boztepe'nin önüne dikilen o viyadükleri beğeniyor musunuz? Rezillik, hakaret, saygısızlık değil mi? Bu şehirde iyi yönetim olsaydı son 20 yılda 350 bin nitelikli insan bu şehirden göç eder miydi? Hanginizin evladı kalıyor burada? Cennet vatan, efendim bunlar gelirse Arap turistler gelmezmiş. Olur mu öyle şey? Bizim olduğumuz zaman hem kaliteli Arap turisti gelir hem kaliteli Avrupa turisti gelir, Amerikalısı, Çinlisi, Japon'u gelir. Ben İstanbul'dayım, İstanbul turizm rekoru kırıyor. Çünkü biz sosyal demokratız. Biz insan haklarına saygılıyız. Biz insanları severiz. İnsanları seven, sanatı seven, kültürü seven, insan ayrıştırmayan akıl, turizmi kaldırır.

TÜRKİYE İLK TURDA BU İŞ BİTSİN İSTİYOR: Güney Çevre Yolu'nu biz yapacağız. Uydurma bir temel attılar, gördünüz mü? Bunların farkında mısınız? Efendim Trabzon'a 4 bakanlık vermiş. 4'ünü de emekli etti. Hepsini milletvekili adayı yaptı. Hem de korktu, seçilmezler, millet oy vermez diye birinci sıraya koydular hem İstanbul'da hem burada. Neyse Allah'tan, yeni hükümette Ekrem İmamoğlu var. Trabzon bu kardeşinize emanet. İhmal edilmiş her projeyi bu şehirde biz harekete geçireceğiz. İşsizlik, göçmen sorunu, konut sorunu, kira sorunu, bu şehirde öğrencilerin yurt sorunu, hepsini bu kardeşimiz çözecek. Hem ülke hem de Türkiye ölçeğinde çözeceğiz. Trabzon'un hak ettiği yere gelmesi için harekete geçeceğiz. Bütün bu işleri yerel yönetimlerle, Trabzon'un insanlarıyla, üniversiteleriyle yapacağız, ortak akılla kamu yararını gözeteceğiz. Biz iş yapmaya, çalışmaya geliyoruz. Çok güçlü, enerjik bir kadromuz var. Hazır mısın Trabzon? Türkiye değişim istiyor. Türkiye ilk turda bu iş bitsin istiyor."

İmamoğlu, konuşmasının ardından horon ekibine eşlik etti.