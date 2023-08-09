İmamoğlu: "Olimpiyat Ruhunu, 16 Milyonluk İstanbul'a, Türkiye'ye ve Tüm Dünyaya Yaşatmak İstiyoruz"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dünya Olimpianlar Derneği Başkanı Joel Bouzou ile bir araya geldi. İstanbul’un, bu yıl tarihteki üçüncü Dünya Olimpian Forumu’na (WOF) ev sahipliği yapacağını açıklayan İmamoğlu, “Olimpiyanlar dünyanın dört bir tarafından ülkemize gelecekler. Kendi forumlarını gerçekleştirirken bizlere ilham verecekler. 150 kişilik bu grup, öyle sıradan konuklar değiller. Olimpik sporcular, her yaştan insan için güçlü bir ilham kaynağıdır. Olimpiyat ruhunu, 16 milyonluk İstanbul'a, Türkiye'ye ve tüm dünyaya yaşatmak istiyoruz. Yolumuzun her olimpik sporcu kadar zorlu olduğunu biliyoruz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dünya Olimpianlar Derneği Başkanı Joel Bouzou ile bir araya geldi. İstanbul'un, bu yıl tarihteki üçüncü Dünya Olimpian Forumu'na (WOF) ev sahipliği yapacağını açıklayan İmamoğlu, "Olimpianlar dünyanın dört bir tarafından ülkemize gelecekler. Kendi forumlarını gerçekleştirirken bizlere ilham verecekler. 150 kişilik bu grup, öyle sıradan konuklar değiller. Olimpik sporcular, her yaştan insan için güçlü bir ilham kaynağıdır. Olimpiyat ruhunu, 16 milyonluk İstanbul'a, Türkiye'ye ve tüm dünyaya yaşatmak istiyoruz. Yolumuzun her olimpik sporcu kadar zorlu olduğunu biliyoruz" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "2036 Olimpiyat Oyunları" ve "Paralimpik Oyunları"nı İstanbul'a getirme hedefinde önemli bir buluşma gerçekleştirdi. 16-17 Eylül 2023'te İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşecek Dünya Olimpian Forumu (WOF) öncesi, Dünya Olimpianlar Derneği (World Olympians Association/Woa) Başkanı Joel Bouzou, dernek üyeleri ve olimpik sporcular Ferhat Arıcan ve Nafia Kuş ile bir araya geldi. Buluşmada İmamoğlu ve Bouzou birer konuşma yaptı.

"TARİHTEKİ ÜÇÜNCÜ FORUM İSTANBUL'DA"

Olimpik sporcu olmanın küçük yaştan itibaren başlayan zorlu bir yolculuk olduğuna değinen İmamoğlu, bu zorlukları aşmış, olimpiyatlarda yarışmış, şampiyonluklar kazanmış, dünyanın en iyileri olarak anılmış insanların çok önemli bir etkinliğini duyurmak için buluştuklarını belirtti. Yıllar boyunca hayranlıkla izlenen eski şampiyonların World Olmpians Forum ile İstanbul'da geleceklerini ifade eden İmamoğlu şunları söyledi:

"Tarihteki üçüncü forumun İstanbul'da gerçekleşmesini sağlayan olimpik sporcuların tümüne teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün sayesinde burada olduğumuz Dünya Olimpianlar Birliği Başkanımız Sayın Joel Bouzou'ya ayrıca teşekkür ediyorum. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin değerli başkanı ve aynı zamanda Dünya Olimpianlar Birliği'nin onursal başkanı Thomas Bach'a da ülkemize ve İstanbul'a olan yakın ilgisi nedeniyle teşekkür ediyorum. Bir araya geldiğimiz her fırsatta bizi dinliyor, görüşlerini aktarıyor, çalışmalarımızı destekliyor."

"OLİMPİK SPORCULAR GÜÇLÜ BİR İLHAM KAYNAĞIDIR"

Dünyanın farklı bölgelerinde spor sonrası yaşamlarında çok önemli başarılara, etkinliklere imza atan olimpik sporcular, şampiyonların İstanbul'a geleceğini belirten İmamoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Forumlarını gerçekleştirirken bizlere ilham verecekler. 150 kişilik bu grup, öyle sıradan konuklar değiller. Olimpik sporcular, her yaştan insan için güçlü bir ilham kaynağıdır. Çocuklarımıza, sadece sporda değil, hayatlarının tümünde örnek gösterebileceğimiz öyküler yarattılar. 2036'da çok daha fazla sayıda sporcuyu, olimpiyat madalyası kazanmak için mücadele ederken İstanbul'da konuk etmeyi amaçlıyoruz. Olimpiyat ruhunu 16 milyonluk İstanbul'a, Türkiye'ye ve tüm dünyaya yaşatmak istiyoruz. Yolumuzun her olimpik sporcu kadar zorlu olduğunu biliyoruz. Sporu, dünyanın dört bir yanında insanları bir araya getiren evrensel bir dil olarak görüyoruz. Toplumlar üzerindeki etkilerinin yalnızca fiziksel konularla sınırlı kalmadığını biliyor, aynı zamanda sosyal ve kültürel boyutlarını da dikkate alıyoruz. Olimpik hedefleri en başta toplumsal barış ve dayanışma için önümüze koyuyoruz.

"TEK SEFERLİK BİR ORGANİZASYON OLARAK GÖRMÜYORUZ"

16-17 Eylül'de gerçekleşecek forumun deneyim ve bilgi birikimini arttırmak için büyük önem taşıyor. İki gün boyunca düzenlenecek toplantılarla, seminerlerle, workshop'larla sporu ve olimpiyatları ilgilendiren birçok konuda fark yaratan çalışmalar gerçekleştirilecek. Bu etkinliği tek seferlik bir organizasyon olarak görmüyoruz. Ülkemizdeki olimpik sporcuları bir araya getirmek için de çalışmalarımız olacak. Olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmiş sporcularımızı uluslararası birliğin OLY programının bir parçası yapacağız. Bunun simgesi olan rozetleri ve sertifikaları kendilerine takdim edeceğiz. Olimpiyatlar için bir yola çıktık ve bu yolda attığımız her adım çok önemli. 150'ye yakın olimpik sporcunun ülkemizde bir araya gelmesi de hedeflerimize ulaşmak açısından çok büyük bir adım"

BOUZOU: AMAÇ OLİMPİK DEĞERLERİ YAYABİLMEK

Kendisi de eski olimpik sporcu olan WOA Başkanı Joel Bouzou şunları söyledi:

"Olimpian Forumunda 100 ülke, bu güzel şehirde bir araya gelecek. Böylece toplulukları nasıl geliştireceklerini ve de ulusal olimpiyat iş birliklerini nasıl ilerleteceklerini konuşacaklar. Üyelerini nasıl güçlendireceklerini birlikte konuşacaklar. Amaç değerleri ve tabii ki olimpik hareketin uygulamalarını yayabilmek."

ŞAMPİYONLARA ÜYELİK SERTİFİKASI

Konuşmaların ardından Tokyo 2020'de paralel barda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye jimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını getiren Ferhat Arıcan'a ve 2023 Dünya Tekvando ve 2018 Avrupa Tekvando Şampiyonalarında altın madalya kazanan Nafia Kuş'a Dünya Olimpianlar Derneği üyelik sertifikası verildi.

Dünya Olimpian Forumu, 2015'te Moskova'da, 2019'da ise Lozan'da yapıldı. Üçüncüsü, 16-17 Eylül 2023'te İstanbul'da yapılacak.

WOA HAKKINDA

Dünya Olimpianlar Derneği (WOA) 1999 yılında kuruldu. Derneğin amacı, oimpiyatlara katılmış 150 binden fazla sporcuyu desteklemek ve hayatlarının her aşamasında onların yararına çalışmalar yapmak.

Dünyada, 5 kıtanın tümüne yayılmış 125'ten fazla Ulusal Olimpianlar (eski olimpik sporcular) Birliği (NOA) bulunuyor. Olimpiyatçılar için etkinlikler düzenleniyor. Yerel topluluklarına yardım eden projeler yürütülüyor.