İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataköy Atıksu Tüneli şantiyesinde incelemelerde bulundu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentten Marmara Denizi'ne atık su akışını sona erdirecek, "Ataköy Atıksu Tüneli"nin Yeşilköy Mahallesi'ndeki şantiyesinde incelemelerde bulundu. Tünel kazma işini gerçekleştiren TBM (Tunnel Boring Machine) cihazının Yeşilköy şantiyesine ulaşmasına tanıklık eden İmamoğlu, İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa tarafından, projenin geldiği aşama ve sonrasındaki süreçle ilgili bilgilendirildi.

Projenin tanıtım filmini izleyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"İSTANBUL'UMUZUN ALTYAPISIYLA İLGİLİ ATTIĞIMIZ ADIMLARIN, GÖRÜNMEZ AMA, ÇOK GÜÇLÜ BIR HATTI: Bu, çok önemli bir hizmet. Aslında yer altında yapılan bu tünel çalışması, İstanbul'umuzun altyapısıyla ilgili attığımız adımların, görünmez ama, çok güçlü bir hattı. Küçükçekmece Gölü'nün doğu yakasındaki, özellikle atık su noktasında alanların toplandığı ve ön arıtmayla beraber denize deşarj edilen Küçükçekmece'deki arıtma tesisinin tümden devre dışı bırakılarak, bir sistemin kurulmasının adımları bunlar. Yani Küçükçekmece'deki ön arıtmanın yerine, Ataköy'deki ileri biyolojik arıtmamız ve Haramidere'deki ileri biyolojik arıtmamızın devreye alınması meselesi.

ÖZENSİZ DAVRANDIĞIMIZ HER AŞAMA, MARMARA DENİZİ'NİN ÖLÜMÜNÜ HIZLANDIRIYOR: Projenin tüm aşamaları tamamlanmasından sonra, şehrin atık sularının tamamının, ileri biyolojik arıtmadan geçirilecek Ataköy'den Marmara Denizi'ne deşarj edilecek. Bu, şu anlama geliyor: Yaklaşık 3 yıl önce başlattığımız bu çalışmaların tümü, yine bu kadarlık bir zaman dilimiyle beraber, ileri biyolojik arıtma yapılmadan, bir damla atık suyun bile Marmara'ya aktarılmadığı bir sistemin hayata geçmesini sağlamış olacağız. Marmara Denizi, çok yakın zamanda oluşmuş bir iç deniz. Dolayısıyla çok özel ama bir o kadar da narin, yani korunması gereken bir alan. Bundan sonraki sürece dönük, bilim insanlarının ifadesiyle, özensiz davrandığımız her aşama, Marmara Denizi'nin ölümünü hızlandırıyor. Biz, yaptığımız her konuyu, doğayı nasıl koruyacağımız üzerinden inşa etmeye çalışıyoruz. Burada yaptığımız bu yatırımın evet planlaması, projelendirilmesi, imalatı biraz zaman alıyor. Ama keşke bu işler, bu şehrin gündeminde yıllar yıllar önce tamamlanmış ve toparlanmış olsaydı. Biz, İstanbul'un atık suyun Marmara Denizi'ne, hatta Karadeniz'e, o canım Boğaz'a, Haliç'e bırakılan halini tümden ortadan kaldıran bir çalışmayı yönetiyoruz. Bu haliyle Marmara Denizi'ne olan büyük kötülüğü de ortadan kaldırmış olacağız.

KANAL İSTANBUL'U BİR KELİME BİLE ANAMIYORLAR. NİYE: Böyle hassas bir kent, böyle hassas bir ilçe ve yaşayanların hassas olduğu bir ortamda ifade edeyim ki; en önemli ihaneti de Kanal İstanbul ihanetini de hep birlikte öteledik. Bugüne kadar ertelettirdik. Yaptırmadık. Şimdi de onlara konuşturtmuyoruz farkındaysanız. Bir kelime bile anamıyorlar. Niye? Oy hesabı için. Bu çok kurnazca bir aldatma yolculuğu. Bu aldatma meselesi çok önemli. Hani daha önce kendilerinin 'aldatıldık' diye tarifledikleri psikolojiyi, aslında görüyoruz ki 'aldatma' ve 'aldatılma' bunların anlayışlarında ve ruh hallerinde var. Bu açıdan biz ne onların aldatmalarına ne de aldatılmalarına bundan sonra müsaade edeceğiz. Kanal İstanbul'un ne büyük tehdit olduğunu, üstüne basa basa milletimize anlatacağız. Az önce anlattığım Marmara Denizi'nin yok olması noktasında, tabiri caizse kötülükle ilgili gaza basan ve kötüleştiren, denizi bitiren bir çalışma. Bunu bütün bilim insanları, ortaya koydukları tezlerle ispat etmiş durumdalar. Bu şekilde bunu dile getirmemeleri… 'Efendim toplumun gündeminde olmayan, bizim de gündemimizde olmaz' cümleleriyle bu milleti uyutamazlar. Milletimizi diri tutacağız, uyanık tutacağız. ve onların aldatmalarına müsaade etmeyeceğiz. Aldatılmalarını da müsaade etmeyeceğiz. Nasıl? Bir daha bu bir avuç insanın İstanbul'da iktidar yüzü görmemelerini sağlayarak. Onlar bir daha burada iktidar olamayacaklar. Ne aldatacaklar ne de aldatılacaklar.

BİLİMİN VE AKLIN IŞIĞINDA, ÇOK ÖZENLİ BİR SÜRECİ İSTANBUL'UMUZDA VAR ETTİĞİMİZ GİBİ: İnşallah bilimin ışığında, aklın ışığında, çok özenli bir süreci İstanbul'umuzda var ettiğimiz gibi, Bakırköy'de de İstanbul'un her ilçesinde de o bilim ve akıl önümüzde duracak ve o ışıkla beraber geleceğe hep beraber yürüyeceğiz. Bu yatırımımızın da İSKİ kurumumuzun, o kadim kurumumuzun… Dün de konuşmamda söyledim. Onun da -şaşırmayın ki- bizlere 90 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün hediyesi ve emaneti olduğunu, İSKİ'nin onun talimatıyla kurulduğunu da unutmayın. Bu da çok özel bir durum. O bakımdan, Cumhuriyetin bize emaneti İSKİ kurumumuzun bu özenli, çevreci ve dünyanın en nitelikli altyapı çalışmalarını yapan kurumu olması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Genel müdürümüze, bütün yönetici ekibine, bütün çalışma arkadaşlarına ve aynı zamanda burada süreci yürüten yüklenici firmamıza, sahiplerine, çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Hızlıca inşallah Allah tamamına erdirsin. Bir an önce bu süreci sonlandıralım ve tertemiz Marmara'yı hep birlikte elde edelim"

MARMARA DENİZİ'NE KİRLİ SU AKIŞI ÖNLENECEK

İSKİ tarafından projelendirilen "Ataköy Atıksu Tüneli", Marmara Denizi'nde yakın zamanda ve afet niteliğinde yaşanan müsilaj tehdidinden korunmak için yürütülen çalışmaların önemli bir aşaması. Mevcut durumda; Küçükçekmece Gölü'nün sol havzasından toplanan atık sular, Küçükçekmece Ön Arıtma Tesisi'nde ön arıtmadan geçerek, Marmara Denizi'ne karışmakta. Ataköy Atıksu Tüneli ile bölgenin atık suları Ataköy İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ne yönlendirilerek, ön arıtma yerine, ileri biyolojik olarak arıtılacak. Böylece atık suda bulunan askıda katı madde, karbon, azot ve fosfor gibi kirletici maddeler giderilerek, Marmara Denizi çevre ve halk sağlığı açısından korunmuş olacak. Proje ile mevcutta yetersiz kapasitede olan kuşaklama kolektörlerinin de yükünü azaltarak, atık su kaynaklı su baskınları da önlenecek.

YATIRIM MALİYETİ 940 MİLYON

Ataköy Atıksu Tüneli; Küçükçekmece Ön Arıtma Tesisi'nden başlayıp, Küçükçekmece ve Bakırköy ilçelerinden geçerek, Ataköy İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ne ulaşacak. Ø3600mm çaplı 8620 metre uzunluğundaki tünel, 6 adet tünel şaftı ve 635 metre Ø1200/1800 mm "branşman" tünelinden oluşmakta. Projenin 3895 metrelik kısmı ve 4 adet şaftı tamamlanarak, S4 numaralı şafta (İmamoğlu'nun TBM cihazının geçişine tanıklık ettiği nokta) ulaştı. Ataköy Atıksu Tüneli'nin yatırım maliyeti, yaklaşık olarak 940 milyon TL olarak ön görülüyor.