İBB Başkanı İmamoğlu, Fenerbahçe Başkanı Koç'u ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret İstanbul'un 2036 Olimpiyatları yolculuğunda en önemli paydaşının kentin üç büyük kulübü olduğuna vurgu yaptı. İmamoğlu, "Olimpiyata ev sahipliği yapmak, büyük bir hedef bizim için. ve artık gecikmiş bir hedef olduğunu da düşünüyorum. Bir an önce İstanbul'un, iki kıtanın birleştiği yerde, olimpiyata ev sahipliği yapması lazım" dedi. Fenerbahçe'nin son 3 olimpiyat oyunlarına en çok sporcu veren kulüp olduğu bilgisini paylaşan Koç da "İnşallah bizler de sizin çalışmalarınıza, çabalarınıza, hedeflerinize fayda sağlayabiliriz, katma değer sağlayabiliriz. El birliğiyle, güç birliğiyle güzel İstanbul'umuza, bu hak ettiği büyük turnuvayı, olimpiyatları da getirebiliriz. Bizim üstümüze ne vazife düşüyorsa, her zaman hem şehrimiz hem ülkemiz için, emrinizdeyiz" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen günlerde Beşiktaş ve Galatasaray kulüplerine yaptığı ziyaretin bir benzerini Fenerbahçe Spor Kulübü'ne gerçekleştirdi. İmamoğlu; CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Başkan Danışmanı Murat Ongun ile birlikte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti. Koç, İmamoğlu, Çelik ve beraberindeki heyeti, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda ağırladı. Fenerbahçe Kulübü'nde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, "Bu hafta sonu heyecanlı bir derbi vardı" dedi. Bu sözler üzerine araya giren Koç'un, "Heyecansız" sözleri gülüşmelere neden oldu.

İmamoğlu şunları söyledi:

"İSTANBUL'UN 2036 OLİMPİYATLARI YOLCULUĞUNDA EN ÖNEMLİ PAYDAŞI, İSTANBUL'UN ÜÇ BÜYÜK KULÜBÜ: Yeni yılın Fenerbahçe'ye şans ve başarı getirmesini dileyorum ve aynı zamanda Avrupa yolculuğunda üstün başarılar diliyorum. Fenerbahçe sadece bir futbol kulübü değil. Fenerbahçe, çok şey barındırıyor bünyesinde. Hem Türkiye tarihi açısından çok şey biriktirdi ve barındırıyor hem de tüm amatör branşlar açısından da çok güçlü bir camiamız. 2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın İstanbul'a getirilmesi konusunda kararlı bir yolculuğa çıktık. İstanbul'un 2036 Olimpiyatları yolculuğunda en önemli paydaşı, İstanbul'un üç büyük kulübü. Bu bağlamda ben, Fenerbahçe Kulübü'nün de tüm amatör branşlarıyla birlikte olimpiyat yolculuğumuzda, -tabii önümüzde Paris Olimpiyatları var ama- İstanbul'daki ev sahipliğinde, çok başarılı şampiyon sporcular yetiştireceğine inanıyorum. Olimpiyata ev sahipliği yapmak, büyük bir hedef bizim için. ve artık gecikmiş bir hedef olduğunu da düşünüyorum. Bir an önce İstanbul'un, iki kıtanın birleştiği yerde, olimpiyata ev sahipliği yapması lazım. Bu doğrultuda özellikle bir sinerji yaratıyoruz farklı spor bileşenleriyle, başta Milli Olimpiyat Komitemiz olmak üzere. Dünya Olimpiyat Komitesi Sayın Başkanıyla çok defalar bu konuyu görüştük, görüşmeye devam ediyoruz. Yereldeki bu dinamizm, tabii ki hükümetimiz, devletimizin bütün birimleri iş birliğiyle bu yolculuğu sürdürmek istiyoruz.

2027 AVRUPA OYUNLARI'NA DA TALİBİZ: Yakın zamanda olimpiyat sporcuları, kulüpleri ve yöneticilerinin davetli olacağı bir etkinlik düzenleyeceğiz. Davetimizin detayları size ulaştı. İnşallah sizleri de orada aramızda görmek isteriz. Özellikle sporcularımızla görmek isteriz. Biz, olimpiyat oyunlarına yürürken, bir de Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapma hedefini de ortaya koyduk 2027'de. Böyle çok branşlı bir buluşmanın İstanbul'da ilk deneyimi olacak. Ona da hazırlık yapıyoruz. O bilgiyi de önden sizinle paylaşayım. Milli Olimpiyat Komitemizle görüştük, yazışmalar yapıldı. Yakın bir zamanda Milli Olimpiyat Komitesi'yle görüşeceğiz. Çünkü onun statüsü biraz farklı. Yerel yönetim, Milli Olimpiyat Komitesi iş birliği süreci toparlayabiliyor. Biz, 2027'nin şöyle bir avantajını da yaşamak istiyoruz İstanbul'da. Çoklu branşla katılımı olduğu için, o, aynı zamanda 2028 Olimpiyatları için de bir kota zemini olacak. Dolayısıyla, böyle bir fırsat alanı bize yaratabiliyor pozisyonu var. Bir ev sahibi konumunda, aslında 2028'e hazırlanan ve kotada yarışan sporcularımızın olduğu bir ev sahipliği söz konusu. İnşallah biz, 2024'ün ilk haftalarında ya da aylarında bunun müjdesini İstanbul'a da vermek istiyoruz."

KOÇ: FENERBAHÇE, HEM KURTULUŞUMUZDA HEM KURULUŞUMUZDA BÜYÜK VAZİFELER GÖRMÜŞ BİR SPOR KULÜBÜDÜR

İmamoğlu, Çelik ve beraberindeki heyetin ziyaretinden dolayı mutlu olduğunu kaydeden Ali Koç da "En son buraya seçilmeden önce gelmiştiniz. Dediğiniz gibi; Fenerbahçe, bir spor kulübünden daha fazlası. Sadece sportif açıdan değil, Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurulmasında, ondan önce de bu vatan topraklarının kurtulmasında, yani hem kurtuluşumuzda hem kuruluşumuzda büyük vazifeler görmüş bir spor kulübüdür. Bu da tarihe belgeleriyle, anekdotlarıyla geçmiştir. Bir evvelki ziyaretinizde de ifade etmiştiniz; 'İstanbul'un en büyük üç markası, üç büyük spor kulübü' diye. Size aynen katılıyorum" dedi.

"ÜSTÜMÜZE NE VAZİFE DÜŞÜYORSA HEM ŞEHRİMİZ HEM ÜLKEMİZ İÇİN EMRİNİZDEYİZ"

Fenerbahçe'nin futbol dışındaki branşlarda da güçlü bir pozisyonda olduğunu belirten Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ata'mız bize, bu genç Cumhuriyet'te sporu yayma vazifesi vermiş. Dolayısıyla bizler de pek çok branşta faaliyet gösteriyoruz. Avrupa'da rekabet ettiğim pek çok kulübün aksine, bizim bir 'spor kulübü' hüviyetinde faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz.

Fenerbahçe'nin son 3 olimpiyat oyunlarına en çok sporcu veren kulüp. İnşallah Paris Olimpiyatları'nda da aynısı olacak, inşallah ev sahipliğini almayı hedeflediğimiz olimpiyatlarda da tavan yaparız diye düşünüyorum. Ülkenin tanıtımı için İstanbul, dünyada marka bir şehir. Ama bugün, uluslararası organizasyonlar, özellikle Olimpiyat, Dünya Kupası, Avrupa Kupası gibi organizasyonlar bir tanıtım alanı. Marka değerini artırmak için çok çok önemli. Ülke olarak zaten son dönemlerde pek çok uluslararası sportif faaliyetleri, turnuvalara ev sahipliği yaptık. Şimdi onu artık büyük bir turnuvayla taçlandırmanın zamanı geldi. Bu bağlamda, inşallah bizler de sizin çalışmalarınıza, çabalarınıza, hedeflerinize fayda sağlayabiliriz, katma değer sağlayabiliriz. El birliğiyle, güç birliğiyle güzel İstanbul'umuza, bu hak ettiği büyük turnuvayı da olimpiyatları da getirebiliriz. Bizim üstümüze ne vazife düşüyorsa, her zaman hem şehrimiz hem ülkemiz için, emrinizdeyiz. Etkinliğinize de Fenerbahçe Spor Kulübü olarak katılacağız. Çok teşekkür ederiz."