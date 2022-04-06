İlkokul öğrencilerinden Anamur Belediye Başkanı Kılınç'a ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İlkokul öğrencilerinden Anamur Belediye Başkanı Kılınç'a ziyaret

AA - İbrahim Polat - Güncel
 - Güncelleme:
İlkokul öğrencilerinden Anamur Belediye Başkanı Kılınç'a ziyaret

15 Temmuz Milli İrade ve Şükrü Köymen ilkokullarının öğrencileri, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç'ı ziyaret etti.

15 Temmuz Milli İrade ve Şükrü Köymen ilkokullarının öğrencileri, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç'ı ziyaret etti.

Kılınç, belediyenin konferans salonunda ağırladığı öğrencilerle sohbet etti, onların sorularını cevapladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kılınç, "Yerel yönetimler konusuna duydukları ilgi ile hepimizi şaşırtan çocuklarımızın gelecekte siyasette ve bürokraside önemli görevler üstleneceğine inanıyorum." dedi.

Kılınç, ziyaret sonunda öğrencilere kitap hediye etti.

AA / İbrahim Polat - Güncel

Hidayet Kılınç, 15 Temmuz, Milli, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title