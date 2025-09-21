İleri Teknoloji ile Gıda Sektöründe Devrim

İleri teknolojiyle gıdaları buluşturarak besin değerini kaybetmeyen ve uzun raf ömrü sağlayan sistemler, sektörde oyunu değiştirme potansiyeli taşıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde düzenlenen, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda Tarım Teknolojileri Kümelenmesi'nde (TÜME) ileri teknolojileri gıda sektörüne uygulayarak meyve, yoğurt ve ana yemeklerin yanı sıra meyve suları ve vitamin barları üreten şirketler de boy gösterdi.

O kuruluşlardan Dost Food Trade Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Satış ve Pazarlama Direktörü Sercan Karkuş, AA muhabirine, sağlıklı atıştırmalıklar, içecekler ve yemekler konusunda hizmet verdiklerini söyledi.

İleri teknolojiyi kullanarak yürüttükleri çalışmalara dikkati çeken Karkuş, "Biz gıdayı teknolojiyle birleştiriyoruz. En çok dikkat ettiğimiz konu da sahadaki askerlerden sivil vatandaşa, bebeklerden astronotlara kadar insanların gıdalarının besin değerini korumak ve onların yemeklerini en hafif ve sağlıklı haliyle yanlarında taşıyabilmesini sağlamak." dedi.

Karkuş, ürünlerin raf ömrünün uzamasını sağladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bizim iki makinemiz var. İlkinde, yüksek basınçlı pastörize işlemi olan HPP teknolojisini kullanarak sağlıklı içecekler üretiyoruz. Bu sayede besin değerini yüzde 97 koruyoruz ve son kullanma tarihini 10 katına çıkarabiliyoruz. Bunlar tamamen taze doğal sıkma suyu oluyor. Eve bir meyve suyu yapsanız onu maksimum 5 gün saklayabilirken HPP teknolojisiyle bunu 10 katına çıkarabiliyoruz."

Almanya ve ABD'ye ihracat başlıyor

İkinci makinelerinde "freeze dry" (dondurarak kurutma) teknolojisini kullandıkları bilgisini veren Karkuş, bu işlemi yapan makinenin yerli ve milli üretildiğini söyledi.

Karkuş, şirket olarak şu an yurt içi pazarda hem çevrim içi hem de market kanallarında hizmet verdiklerini aktararak, yıl sonunda ihracat pazarına açılacaklarını hem Almanya hem de ABD tarafında hizmet vereceklerini bildirdi.

"Freeze dry" yönteminin sağladığı katkıya dikkati çeken Karkuş, şunları kaydetti:

"Bu yöntemle kurutulmuş meyve, yoğurt ve benzeri gıdaları paketliyoruz. Bu teknoloji, ürünün suyunu çekerek kurutuyor ve uygun koşullarda 25 yıl saklanabilir hale getiriyor. Granolalı ürünler, bebek püreleri, mamaları ve çocuklar için özel üretilmiş meyve barları olmak üzere çok çeşitli ürünlerimiz var. Hava yolu şirketleri için de AR-GE çalışmaları yapıyoruz. Lounge ve uçak içlerinde kullanabilmeleri için bu şekilde kurutulmuş meyvelerle yoğurtları birbirine paketleyerek müşterilerine sunabilecek hale getiriyoruz."

"Sıfır Atık Projesi'ne de destek"

"Freeze dry"ın en güzel yanının "hafiflik" olduğunu vurgulayan Karkuş, askerlerin saha görevlerinde yanlarına aldığı konservelerin hem ağırlık hem de sağlık riski taşıdığını anlattı.

Karkuş, burada askerin 625 gramlık yemeğini 135 grama çektiklerine işaret ederek, askerlerin paketlere sıcak su ekleyerek aynı lezzet ve besin değeriyle ürünleri tüketebildiğini dile getirdi.

Sahada problem olabilen konserve çöplerine karşın askerlerin bu paketli gıdaları kıvırarak ceplerine koyabileceğini vurgulayan Karkuş, şunları paylaştı:

"Biz burada astronot yemekleri de geliştiriyoruz. Onlar genellikle freeze dry çırpılmış yumurtayı, kurutulmuş dondurmayı ve meyve ürünlerini çok fazla tüketiyor. Şu an aktif geliştirme aşamasındayız. İlk astronotumuz Alper Gezeravcı'ya ürünlerimizi gösterip sunumunu yaptım. Freeze dry ürünler nem aldığında çok yumuşuyor. Dolayısıyla küçük paketlerle hemen tüketmelik şeklinde yapıyoruz. Bunlar da israfın önüne geçiyor. Sıfır Atık Projesi'ne de destek veriyoruz. Ayrıca, şirketimizde aktif çalışan sayısı yüzde 300 arttı. Şirketimiz ihracata hazırlanıyor. Antalya'da büyük bir sağlıklı atıştırmalıklar tesisi kuruyoruz. İnsanlar da ziyaret edip burayı gezebilecek."