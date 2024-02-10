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Iğdır'da Üçkaya Gölü'nün donmuş yüzeyi dron ile kaydedildi

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Iğdır'da bulunan Üçkaya Gölü'nün yüzeyinde oluşan buz şekilleri dron ile görüntülendi. Kentin yüksek kesimli bölgelerindeki düşen hava sıcaklığıyla akarsu, dere ve göller dondu.

Iğdır'da bulunan ve yüzeyi tamamen donan Üçkaya Gölü'nün yüzeyinde oluşan şekillerin görüntüsü dron ile kaydedildi.

Kentin yüksek kesimli bölgelerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü.

Havaların soğumasıyla akarsu, dere ve göller dondu.

Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde bulunan ve her mevsim ziyaretçilerini ağırlayan Üçkaya Gölü de buzla kaplandı.

Gölün yüzeyinde oluşan buz şekilleri, Anadolu Ajansı ekibince dron ile görüntülendi.

Köy sakinlerinden Kadir Sarıcan, AA muhabirine, gölün her mevsim ziyaretçi ağırladığını söyledi.

Sarıcan, "Gezilip görülebilecek yerlerimizden biri de gölümüzdür, buraya herkesi davet ediyoruz. Gölümüzün ve köyümüzün güzelliklerini gelip görmelerini istiyoruz. Doğaseverlerin fotoğraf çekebileceği, Iğdır'ın en güzel fotoğraf yerlerinden biridir." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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