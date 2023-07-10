Iğdır'da kaybolan çocuk arazide bulundu
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Iğdır'da kaybolan çocuk, AFAD ekipleri tarafından arazide bulunarak ailesine teslim edildi.
Iğdır'da kaybolan çocuk arazide bulundu
IĞDIR - Iğdır'da kaybolan çocuk, AFAD ekipleri tarafından arazide bulunarak ailesine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre Iğdır Merkez Yüzbaşılar köyünde yaşayan 14 yaşındaki O.K'den haber alamayan aile, durumu jandarmaya bildirdi. Köye giden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, yaklaşık 9 saat haber alınamayan çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Köy arazisi ve köy içindeki bütün alanlarda arama yapıldı. AFAD ekibi, köy arazisindeki çalışmada sonuç alarak arazide olan çocuğu sağlıklı şekilde bulup ailesine teslim etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Güncel