Iğdır'da kaybolan çocuk arazide bulundu

IĞDIR - Iğdır'da kaybolan çocuk, AFAD ekipleri tarafından arazide bulunarak ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre Iğdır Merkez Yüzbaşılar köyünde yaşayan 14 yaşındaki O.K'den haber alamayan aile, durumu jandarmaya bildirdi. Köye giden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, yaklaşık 9 saat haber alınamayan çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Köy arazisi ve köy içindeki bütün alanlarda arama yapıldı. AFAD ekibi, köy arazisindeki çalışmada sonuç alarak arazide olan çocuğu sağlıklı şekilde bulup ailesine teslim etti.