Iğdır'da hayvan kesimi esnasında kolu makineye sıkışan işçi kurtarıldı
Iğdır'da bulunan mezbahada çalışan bir işçinin kolu, hayvan kesimi esnasında makineye sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu işçi kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
Iğdır'da hayvan kesimi esnasında kolu mezbaha makinesine sıkışan işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Söğütlü Mahallesi Hayvan Pazarı'nda bulunan mezbahada çalışan Y.Ç'nin kolu, kesim yaptığı sırada makineye sıkıştı.
Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine iş yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun uğraş sonucu işçinin kolunu sıkıştığı yerden çıkardı.
Sağlık ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.Ç, tedavi altına alındı.