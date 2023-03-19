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İdlib'de sağanak sonrası binlerce sivilin yaşadığı çadırları su bastı

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İdlib'de sağanak sonrası binlerce sivilin yaşadığı çadırları su bastı

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde etkili olan sağanak nedeniyle binlerce sivilin yaşadığı 18 kampta 574 çadırı su bastı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde etkili olan sağanak nedeniyle binlerce sivilin yaşadığı 18 kampta 574 çadırı su bastı.

İdlib'de akşam saatlerden sonra meydana gelen şiddetli yağış sonrasında oluşan taşkınlar, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yerinden ettiği sivillerin sığındığı bazı kampları olumsuz etkiledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, İdlib'de yoğun sağanak yağış nedeniyle 18 kampta 574 çadır su altında kaldı.

Kamplarda sular altında kalan çadırlarda, bir kısmı depremzede olmak üzere binlerce sivil yaşıyordu.

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Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel

Beşşar Esed Suriye İdlib Güncel Haberler

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