İçişleri Bakanlığı'nda, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İçişleri Bakanlığı'nda, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı'nda, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştiriliyor.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştiriliyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun başkanlığında Bakanlığımızda, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştiriliyor" denildi.Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) düzenlenen toplantıya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Yardımcıları İsmail Çataklı, Mehmet Ersoy, Muhterem İnce, Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir katıldı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title