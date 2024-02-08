İçişleri Bakanı: 'Kalkan-11' Operasyonunda 123 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " İzmir, Hatay, Kilis, Gaziantep, Ağrı, Kars ve Van'da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen 'Kalkan-11' operasyonunda 123 göçmen kaçakçılığı organizatörü Yakalandı. Organizatörlerden 50'si tutuklandı, 22'si hakkında adli kontrol kararı verildi, 25'inin adli işlemleri devam ediyor" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir, Hatay, Kilis, Gaziantep, Ağrı, Kars ve Van'da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen 'Kalkan-11' operasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"İzmir, Hatay, Kilis, Gaziantep, Ağrı, Kars ve Van'da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen 'Kalkan-11' Operasyonunda 123 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı. Organizatörlerden; 50'si tutuklandı, 22'si hakkında adli kontrol kararı verildi, 25'inin adli işlemleri devam ediyor.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir, Hatay, Kilis, Gaziantep, Ağrı, Kars ve Van İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlar sonucu; suçta kullanıldığı tespit edilen 19 araca el konuldu. Operasyonları düzenleyen kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülecektir."