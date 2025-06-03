İBB Soruşturmalarında Gözaltına Alınan Erkan Daka Adliyeye Sevk Edildi

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne(İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Daka, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Daka'nın savcılıktaki ifadesinde, "Fatih Keleş ve Ertan Yıldız'ın bulunduğu yerde elimde para dolu çanta ile gidip Fatih Keleş'e 1 milyon 200 bin Amerikan Doları teslim ettiğim iddiası gerçek değildir" dediği öğrenildi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasındaki Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Daka'nın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Daka'nın ifadesinde, "Vega Heroko isimli firma ile herhangi bir bağlantım yoktur. Bu firmanın birden fazla sahibi bulunmaktadır. Sivaslı aile olan Sabit Aydın, adını hatırlayamadığım bir mühendis, yine avukat olduğunu hatırladığım başka bir ortak ile bu firma yönetiliyordu. 2019 yılında Vega Heroko isimli firmada yönetici olan ismini hatırlayamadığım mühendis bir şahıs bana ulaştı. Ben o dönem CHP'nin ekonomi ve iş dünyasından sorumlu olan vekil ve genel başkan yardımcısıydım. Bana ulaşan kişileri konunun ilgilisine gönderirim. Yenilenebilir enerji konusunda benden randevu aldılar. Çöpten enerji üretimi yapılacaktı. Ben adını hatırlayamadığım firma yetkilisi olan mühendis şahıs ile görüştükten sonra dönemin İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı'yı aradım. Beni Ertan Yıldız'a yönlendirdi. Mustafa Canlı'nın şu anda öldüğünü biliyorum. Bu mühendis şahsı hem Ertan hem de Mustafa ile irtibatlandırmıştım" dediği öğrenildi.

'BENİM ARACILIK YAPTIĞIM YÖNÜNDEKİ İDDİALAR YALANDIR'

Daka ifadesinde, "Ertan Yıldız'ın ifadesine kesinlikle katılmıyorum. Benim Vega Heroko isimli firmanın sözleşmesinde yapılacak tadilat talebi hususunda firma yetkilileriyle görüşüp akabinde iddia edildiği gibi 1 milyon dolar firmanın bağış yapacağını söylediğim ve bu konuda benim aracılık yaptığım yönündeki iddia iftiradır. Yine İBB Saraçhane Binası'nda benim Fatih Keleş ve Ertan Yıldız'ın bulunduğu yere elimde para dolu çanta ile gidip, Fatih Keleş'e 1 milyon 200 bin Amerikan Doları teslim ettiğim iddiası gerçek değildir. Benim Ertan Yıldız ile aramda husumet vardır. Yıldızım hiçbir zaman barışmamıştır. Ben kendisini daha öncesinde Ekrem İmamoğlu'na iki kere şikayet etmiştim. Benim Fatih Keleş ile bu konu özelinde herhangi bir irtibatım olmamıştır. Ben Vega Heroko'nun Şile tarafında bulunan tesisine bir kere ziyarete gitmiştim. Hatırladığım kadarıyla 2022 yılında firma benimle iletişime geçerek CHP Genel Merkezi'ndeki ofisime geldiler ve haksızlığa uğrayıp zarar ettiklerini söylediler. Çok yatırım yapan bu firmanın güvenilir insanlardan oluştuğunu düşündüğüm için dönemin İSTAÇ Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay'a konuyu aktarmıştım. Benim bu şirket ile İBB arasında yapılan sözleşmede herhangi bir nakdi ilişkim olmamıştır. Yalnızca bahsetmiş olduğum şekilde görevim gereği, kamu yararı gereği tarafların birbiriyle iletişim kurmasını sağlamıştım" dedi.

'ORTAK BAZ VERMEM NORMALDİR'

İtirafçı olan Ertan Yıldız'ın ifadesinde geçen 1 milyon 200 bin dolar olarak bahsettiği ve çantada gördüğünü iddia ettiği parayla alakalı devir sözleşmesinden bir gün önce aynı yerde baz vermesine ilişkin soruyu cevaplayan Daka, "Ben haftanın iki günü İBB binasına Ekrem İmamoğlu'nu ya da genel sekreteri ziyarete giderim. Bu şahıslarla ortak baz vermem normaldir. Ertan Yıldız ve Fatih Keleş, Ekrem İmamoğlu'nun danışmanları olup Ekrem İmamoğlu'nun bir yan odasında çalışma ofisleri olduğu için ortak baz vermem doğaldır. Benim elimde para dolu çanta ile İBB binasına gidip iddia kapsamında parayı vermem hayatın olağan akışına aykırıdır. Ben bu hususa ilişkin kamera görüntülerini talep ederim. Ayrıca Ertan Yıldız ve Fatih Keleş ile aramda gerçekleşen HTS kayıtlarına istinaden; İBB'deki atamalar ile ilgili bu şahıslarla görüşmem olması gayet normaldir. Söz konusu soruşturmaya ilişkin herhangi bir yan delil yoktur. Sadece Ertan Yıldız'ın iftirası mevcuttur. Ben atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.