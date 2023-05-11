İBB Başkanı İmamoğlu Sancaktepe'de 'Halk Buluşması'na katıldı Açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy- Sancaktepe Şehir Hastanesi Metro Hattı'nda bu yıl bitmeden Samandıra İstasyonu'nu açacaklarını bildirdi.

Sancaktepe Kaymakamlığının yanında düzenlenen halk buluşmasına katılan İmamoğlu, alandakilere Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdiğini söyledi.

Çekmeköy-Sancaktepe Şehir Hastanesi Metro Hattı'ndan bahseden İmamoğlu, "Bu yıl bitmeden Samandıra, yine önümüzdeki yıl, Allah'ın izniyle Sultanbeyli'ye kadar bu metroyu bitirip, halkımızın hizmetine sunacağız." dedi.

İBB ekiplerince Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek (Sarıgazi-Taşdelen) Metro Hattı'nın inşaat halindeki Sarıgazi metro durağına hafriyat kamyonlarıyla toprak dökülmesine değinen İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle Yenidoğan metrosu işini çok konuştular. Biz, Yenidoğan metrosunu kapatmışız. Böyle bir şey yok. Yenidoğan metrosunu kapatma diye bir şey yok. Bunların zaten yapamadıkları, başlayamadıkları o metroyu, Yenidoğan metrosunu göreceksiniz bu kardeşiniz yapacak. Sadece bir minibüs kolu değil, ta Söğütlüçeşme'ye kadar yeni bir metro hattı olarak çalışıyoruz. Yenidoğan'ı, Kadıköy'e bağlıyoruz, Söğütlüçeşme'ye bağlıyoruz. Çok önemli bir kuzey-güney hattının proje sözleşmesini bu hafta yaptık. Bu coğrafyayı, İstanbul'un doğusunu, Çekmeköy'den Sultanbeyli'ye bağlarken, Dudullu'yu Bostancı'ya bağlamıştık. Şimdi de Yenidoğan'ı Kadıköy'e, Söğütlüçeşme'ye bu kardeşiniz bağlayacak."