İbb Başkanı Ekrem İmamoğlu Şile'de Arıcılık Merkezi'ni Açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Şile Belediyesi ve 7 köyün birleşimiyle kurulan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin iş birliğiyle kurulan "Şile Arıcılık Merkezi", İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı törenle açıldı. İmamoğlu, "Burada attığımız adım, burada duyurduğumuz arıcının sözü, arıcının talebi, bala olan ilgi, sağlıklı bal üretimine olan titizliğimizi buradan duyurduğumuz zaman, bu İstanbul'umuzdan bütün ülkeye, bütün üreticilere, bütün yöneticilere makul bir biçimde dağılacaktır, diye düşünüyorum" dedi.

İBB, Şile Belediyesi ve Yeniköy, Çayırbaşı, Balibey, Doğancılı, Akçakese, Kömürlük, Alacalı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğiyle kurulan "Şile Arıcılık Merkezi", Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı törenle açıldı.

İmamoğlu, İstanbul'un ilk coğrafi işaretli ürünü olarak tescillenmiş kestane balının üretim aşamasından pazarlanmasına, ürünlerin çeşitlendirilmesine kadar birçok alanda çalışmalar yürütecek olan merkezin açılışında konuştu.

İmamoğlu, satır başlarıyla şunları söyledi:

"İMECE USULÜ BAŞARIYA ULAŞILDI: Arının bir hikmeti var. Bu memlekette aslında arı da var, kovan da var, ortam da var, bereket de var. Bazen bal yapmakta sorun yaşıyoruz milletçe. İnşallah o sorunları da hep birlikte aşarız. Bugün gelinen noktada, güzel bir alan oluştu. Şile Belediyesi'ne Milli Emlak'tan tahsisli bir alanı, Büyükşehir Belediyesi'yle bir protokole dönüştürerek, yine kooperatifimiz iş birliğine katılarak çok değerli bir imece usulü başarıya ulaşılmıştır. Esas başarı, şu anda sağlanan bu ortamlar ve bu imkanlardan ziyade, bundan sonra ortaya koyacağı kabiliyetler. Dolayısıyla bunun takipçisi de olacağız. Sağlam bir destekçisi olacağız. Her yönüyle yanında olacağız arıcımızın. Ki bütün ihtiyaçlarına dönük, arkadaşlarımın çalışmalarının olduğunu biliyorum. Daire Başkanlığımız, arıcılarımıza her türlü desteği verme konusunda karar aldı, başta arı yemi desteği olmak üzere. Bu konuda başvurularını da aldılar. 3 Haziran'a kadar başvurularını topladılar. ve özellikle bu zor dönemde üreticilerine destek olarak, onların üretimlerini artırmaya dönük, çalışmalarını kolaylaştırmaya dönük imkanlarımızı sunmaya devam edeceğiz.

ÜRETİCİLERE DESTEK SUNMAYA BAŞLADIK: Göreve geldiğimiz andan itibaren üreticilere tarım, hayvancılık, balıkçılık ve arıcılık konularında destek sunmaya başladık. Artık yılda 20 milyonu aşan fide desteğine kavuştuk. Bu fide desteğini verdiğimiz noktada, fidenin üretimini de yapar hale geldiğimizi belirtmek istiyorum. Değerli bir başarı bu. Yeni üretim seralarımızın da yapılması konusunda talimatımızı verdik. Bu sefer Silivri tarafında, üretimle ilgili seralarımızın da imalatına başladık. Evet, İstanbul bir tarım bölgesi olmayabilir. Ama tarım bölgesi olmaya aday ve en yüksek derecede üretimi destekleyici, zemini hazır alanları da var. Örneğin biz, Halk Süt dağıtımı yapıyoruz İstanbullu hemşehrilerimize. Neredeyse aylık 150 bin çocuğumuza doğru gidiyor Halk Süt dağıtımımız. Bunun sütünü, İstanbullu üreticilerden alabiliyoruz. Bu mümkün. Örneğin, şimdi Halk Ekmek, ekmek üretimiyle ilgili, ürününü alım garantisiyle beraber, fiyatını ve parasını ödemesini yapacak bir biçimde destek modeli geliştirdi. Bu anlamda tahıl üreticisi çiftçimize tekliflerini sundu.

İSTANBUL'DA YARATACAĞIMIZ SİNERJİ TÜRKİYE'YE İYİ GELECEK: İstanbul'da yaratacağımız bu sinerjinin, ülkemizin her yerine iyi geleceğinin de farkındayız. İstanbul odak noktasıdır. Yani burada gerçekten iyi bir niyet, iyi bir adım, güzel bir duygu, güzel bir söz ve burada iyi bir davranış inşa ettiğiniz zaman, bunun etkisi dalga dalga yurdumuzun her köşesine dağılır. Bu anlamda sorumluluğumuzun farkındayız. İstanbul, evet, yaşamın merkezi. Bugün '16 milyon İstanbullu' diye tarif ediyoruz ama farklı katılımlarıyla, 20 milyona yakın nüfusa bakıyor İstanbul şu anda. Bunun neredeyse 2,5 milyonu mülteci ve özellikle yabancı misafirlerimiz. Dolayısıyla, 20 milyonluk bir şehrin, kendi içindeki kırsal alanını bile en maksimum noktada değerlendirmesinin, bugünün zor dünyasında mutlak yapılması gereken bir hizmet olduğunun farkındayız. Yani bir karış toprağımızın bile nafile durur hale gelmemesi şarttır. Üretimin içinde olması gerekir. Her alanın değerlendirilmesi gerekir. Zira bizim topraklarımız, bereketlidir. Toprağımıza ne ekseniz, onu biçersiniz. O anlamda burada akılcı, bilimsel ve özellikle bu işe meraklı ve ilgisini yüksek tutan insanlarımızın desteklendiği bir modeli İstanbul'da hayata geçiriyoruz. Onun için Şile Arıcılık Merkezi çok kıymetli. Onun için burada attığımız adım, burada duyurduğumuz arıcının sözü, arıcının talebi, bala olan ilgi, sağlıklı bal üretimine olan titizliğimizi buradan duyurduğumuz zaman, bu İstanbul'umuzdan bütün ülkeye, bütün üreticilere, bütün yöneticilere makul bir biçimde dağılacaktır diye düşünüyorum."

BALIN İLK MÜŞTERİSİ OLDU

Şile Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Can, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birlik Başkanı Ziya Şahin, İBB Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Atalık, Şile Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Keser de açılışta birer konuşma yaptı. Şile Arıcılık Merkezi, konuşmaların ardından, Yeniköy'de yaşayan çocukların kestiği kurdele ile faaliyete geçti. Merkezi beraberindeki heyet ile birlikte gezen İmamoğlu, köylü kadınların ikram ettiği börekten tattı. İmamoğlu, merkezde üretilen ballardan da satın aldı.

BAL ÜRETİCİSİ İSTANBUL DIŞINA ÇIKMAKTAN KURTULDU

Şile Arıcılık Merkezi, ürün aşamasında ve pazarlama konusunda destek sağlamanın yanı sıra, arı ürünü olan polen, propolis ve arı ekmeği gibi ürünlere işlem yapılmasında arıcıların yanında olmayı amaçlıyor. Arıcılıkla uğraşan vatandaşlara, bu tesis ile her türlü ekipman desteği sağlanacak. Merkez aracılığıyla arı yemi üretimi yapılacak ve üreticiye ücretsiz dağıtılacak. "Arı keki" pudra şekeri, bal, polen ve vitamin ile yapılıyor. Arı yetiştiricileri, "arı keki" adı verilen bu yemi almak için Adapazarı'na gidiyorlardı. Artık bu yemi, İstanbul'da, bu tesiste bulabilecekler. İBB, ücretsiz vereceği arı yemi için, üreticilerden gelen başvuruları 3 Haziran itibariyle tamamladı.

