İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bursa'da ziyaretlerde bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bursa'nın bazı ilçelerini ziyaret etti.

İmamoğlu, Gemlik Belediyesi Tarımsal Kalkınma Ofisinin açılışına katıldı.

Ardından merhum Cumhurbaşkanı Mahmut Celal Bayar'ın anıt mezarını ziyaret eden İmamoğlu, Umurbey Mahallesi'ndeki Kırsal Kalkınma Ofisinin de açılışını yaptı.

İmamoğlu, açılışta, ofisin, çok özel bir çalışma olduğunu söyledi.

Buradaki üretimi ve bunun bütün ülkeye pazarlanmasını incelediklerini vurgulayan İmamoğlu, "Cennet bir ülkemiz var. Burayı cennet yapan unsurlar var. Biri doğası, biri insanları. Muhteşem insanları var. Her ırktan, her yöreden, her dinden. Biz hepsiyle Türk milletiyiz. Biz önümüzdeki yüzyılı bambaşka bir seviyeye taşıyacak görevli insanlarız." diye konuştu.

İmamoğlu, Bursa Kapalı Çarşı esnafını ziyaretinin ardından Nilüfer Belediyesine geçti.

Burada kurulan sahnede konuşan İmamoğlu, ülkenin genç nüfusunun sayısına dikkati çekti.

Demokrasinin önemine de değinen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Biz 21'inci yüzyılla ilgili hayallerimizin her birini teker teker hayata geçireceğiz. Bunu deneyimli, güzel insanlarımızın sayesinde, Türkiye'nin pırıl pırıl genç insanlarıyla başaracağız. Çok az kaldı, çok çalışıyoruz. Hepimiz Nilüfer Belediyesinde olduğu gibi güzel işler yapan insanlarız, 6'lı masa çok çalışıyor. Hepimiz bu sürecin kazançla bitmesi için hayaller kuruyoruz."

Mudanya ziyareti

Mudanya ilçesinde Mütareke Meydanı'nda vatandaşları selamlayan İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, mücadelelerinin 86 milyon insanın mücadelesi olduğunu savundu.

Demokrasi ve adalet mücadelesi verdiklerini anlatan İmamoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'ni demokrasi ve adaletle taçlandırdığımızda, yani yüksek bir adalet duygusunun var olduğu toplumda, biz gençlerin 'yurtdışına gideceğim' lafını değil, 'bu memlekette üreteceğim' hayallerini konuşacağız." dedi.

İmamoğlu'nun ziyaretleri sırasında bazı vatandaşların tepki gösterdiği görüldü.