Murat Kurum, İmamoğlu'nu eleştirerek Pendik'te konuştu

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, mevcut Başkan Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, "İsrafı bitirdik deyip, tabelalara tam 175 milyon lira para harcadı. Arkadaş sen israfı, tabelalara 175 milyon harcayarak bitiremezsin, 2 günlük konsere 550 milyon harcayarak bitiremezsin. Ama hiç merak etme 31 Mart'ta seni süresiz tatile göndereceğiz." dedi.

Pendik Sahil Meydanı'nda düzenlenen "Pendik Hamsi Festivali"nde konuşan Kurum, Pendik'in her zamanki gibi coşkulu olduğunu ve 31 Mart zaferini müjdelediğini söyledi.

Kurum, "Karadeniz demek geçmişimiz, bugünümüz, geleceğimiz demek. Karadeniz demek, delikanlılık demek, vatan sevdası demek, sığınılacak liman demek, çelik gibi güçlü irade demek. Emin olun sizleri canımızdan öte seviyoruz. Pendik'imizin her bir sokağını, burada yaşayan her bir kardeşimizi seviyoruz. Çünkü sizler açık sözlüsünüz, yiğitsiniz." ifadelerini kullandı.

Bakanlığı boyunca gittiği 81 ilde eser ve hizmetleri olduğunu anlatan Kurum, Karadeniz'de ayak basmadık bir tepe, yayla bırakmadıklarını kaydetti.

"İBB Başkanı 'İstanbul'da kentsel dönüşüm yapılmasın' diyor"

Kurum, İstanbul'daki deprem riskini kendilerinin gidereceğini, kentte tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar mücadeleyi vatandaşlarla vereceklerini ve İstanbul'da 650 bin konutu dönüştüreceklerini aktardı.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun kentsel dönüşüm projeleri hakkındaki sözlerini eleştiren Kurum, şöyle devam etti:

"Biz '650 bin konut yapacağız.' diyoruz. Bu yarı zamanlı belediyecilik yapan CHP'li belediye başkanı, 'Bu konutların yapılmasına gerek yok' diyor. Akla ziyan. Geçmişte yaptıkları belli, koca 5 yılda 5 bin konutu ancak dönüştürmüşler. Sen Trabzon'a gitsen, bizim orada yaptığımız konut sayısı senin koca 5 yılda yaptığından katbekat fazla. Pendik'e gelseniz, sosyal konutlarımızı, kentsel dönüşüm konutlarımızı görürsünüz. İstanbul'da 39 ilçedeki projelerimizi görürsünüz."

"31 Mart'ta seni süresiz tatile göndereceğiz"

İmamoğlu'nun, 5 yıl boyunca kendi geleceğini inşa etmek için İstanbul'un ve Pendik'in kaynaklarını boşa harcadığını söyleyen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrafı bitirdik deyip, tabelalara tam 175 milyon lira para harcadı. Arkadaş sen israfı, tabelalara 175 milyon harcayarak bitiremezsin, 2 günlük konsere 550 milyon harcayarak bitiremezsin. Ama hiç merak etme 31 Mart'ta seni süresiz tatile göndereceğiz. 31 Mart'ta eş genel başkanınla seni tamamen özgürleştireceğiz. Artık istediğin kadar tatile gidebilirsin. Ama 31 Mart'ta bir de şunu yapacağız, o yaptığın israfların birer birer hesabını soracağız."

Kurum, 31 Mart'ta bir tarafta İstanbul'da trafik çilesini bitirmek ve metro hatlarını 5 yılda 2 katına çıkarmak isteyenlerin, diğer tarafta ise 5 yılda sadece 8 kilometre metro yapanların, bununla da yetinmeyip yapılan metro ihalelerini iptal edenlerin olduğunu belirtti.

Metro inşaatına hafriyat döküldüğünü anımsatan Kurum, "Dünyanın neresine giderseniz gidin böyle bir örnekle karşılaşamazsınız. Bu, CHP anlayışıdır, reklam belediyeciliği anlayışıdır." dedi.

"İstanbul'un her sokağında bizi göreceksiniz"

Bugüne kadar verdiği tüm sözlerini tuttuğunu kaydeden Kurum, "Size söz, İstanbul'un her sokağında, mahallesinde, ilçesinde bizi göreceksiniz. Bizi hiçbir zaman o bahanelerin, iftiraların, dedikoduların tarafında görmeyeceksiniz." dedi.

Pendik'te trafiği rahatlatacak katlı kavşak projesini hızla hayata geçireceklerini bildiren Kurum, Sabiha Gökçen Havalimanı çevresinde vatandaşlara eziyet olan trafiği çözeceklerini, Pendik-Sabiha Gökçen-Tuzla metro hattını 2,5 yıl içerisinde tamamlayıp ilçeye kazandıracaklarını söyledi.

"31 Mart'ta tüm İstanbul'u sevindirelim"

Kurum, seçime kalan 28 günde herkesin bir kişiyi ikna edip oyunu almasını rica ederek, "31 Mart'ta tüm İstanbul'u sevindirelim, herkesi kucaklayalım. 31 Mart akşamı Eren Bülbül'ün annesini, Aybüke öğretmenin annesini, tüm şehitlerimizin, gazilerimizin annesini sevindirelim. İstanbul'daki tüm kardeşlerimizle el ele, Gazi Mustafa Kemal'in hayal ettiği, muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak istediği ve Cumhurbaşkanı'mızın sevdası olan aziz İstanbul'umuzu sizlerle geleceğe hazırlayalım." diye konuştu.

Programın ardından vatandaşlara karanfil dağıtan Kurum, sahneye gelen çocuklarla horon tepti.

Programa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik ve AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ile çok sayıda vatandaş katıldı.