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İBB Başkan adayı Kurum, AK Parti'nin Sultanbeyli'deki mitinginde konuştu Açıklaması

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Nerede bir menfaat görseler hemen oraya gidip çadır kuruyorlar. İstanbul'u bir rant olarak görüyorlar." dedi.

Murat Kurum, partisinin Sultanbeyli Kent Meydanı'nda düzenlediği, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı mitingde yaptığı konuşmada, kente dair plan ve projelerini anlattı.

İstanbul ve Sultanbeyli'yi asla kendi kaderine bırakmayacaklarını dile getiren Kurum, bu sözün, mevcut İBB yönetiminin tutmadığı sözlere benzemediğini belirtti.

Murat Kurum, son 5 yılda İstanbul'un liyakatsizliğin kurbanı olduğunu, kente tek bir çivi çakılmadığını, ulaşım sorununun çileye dönüştürüldüğünü, İstanbul'un kaynaklarının başka amaçlar için kullanıldığını ifade eti.

Sultanbeyli'nin mahallelerinde otobüs ve ulaşım sorunu olduğunu kaydeden Kurum, İBB kaynaklarının bu sorun için kullanılması gerektiğini söyledi.

Kurum, İstanbulluların ötekileştirildiğine ve aldatıldığına dikkati çekerek, "Nerede bir menfaat görseler hemen oraya gidip çadır kuruyorlar. İstanbul'u bir rant olarak görüyorlar." diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mal beyanıyla ilgili eleştirilerde bulunan Kurum, şöyle devam etti:

"Devlete, millete mal beyanlarını açıkladılar. Sonra bir baktık ki 1,5 milyar liralık yeni mallar ortaya çıktı. İstanbullulardan mal beyanını niye saklarsın, niye doğruyu söylemezsin? Bunlar hep böyle işte. Biz afet bölgelerindeki kardeşlerimizin yaralarını sararken, onların dertleriyle dertlenirken, bunlar kendi konforları için Boğaz'a nazır villa yapma derdine düşmüşler."

Kurum, İstanbullulara da seslenerek, "31 Mart'ta gelin, sağlam İstanbul'dan yana olun. Her bir oy tohumdur. Hizmet verilirse, emek verilirse yeşerir, büyür, fidan olur, orman olur." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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