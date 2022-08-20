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Husiler, hükümet güçleriyle çatışmalarda 6 milisin öldüğünü duyurdu

Husiler, hükümet güçleriyle çatışmalarda 6 milisin öldüğünü duyurdu

Güncel Haberler

Yemen'deki İran destekli Husiler, hükümet güçleriyle çatışmalarda kendilerine bağlı 6 komutanın öldüğünü belirtti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, hükümet güçleriyle çatışmalarda kendilerine bağlı 6 komutanın öldüğünü belirtti.

Husilerin kontrolündeki SABA ajansında yer alan açıklamada, hayatını kaybeden 6 komutanın cenazesinin bugün Sana'da toprağa verildiği belirtildi.

Söz konusu kişilerin, hükümet güçleriyle çatışmalarda yaşamını yitirdiği ifade edilirken, yer ve zamana ilişkin bilgi verilmedi.

Yemen'in çeşitli bölgelerinde ateşkese rağmen zaman zaman çatışma yaşanıyor. Yemen ordusu da dün yaptığı açıklamada, Husilerin saldırıları sonucu 5 günde 13 askerin öldüğünü, 27'sinin yaralandığını bildirmişti.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'dan bu yana devam eden ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Güncel

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