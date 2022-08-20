Hüseyin Baş: "Bize Yeni Bir Sistem, Yeni Bir Bakış, Yeni Bir Enerji, Farklı Bir Dünya Görüşü Lazım"

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, ekonomiye ilişkin “Bize yeni bir sistem lazım. Yeni bir bakış lazım. Yeni bir enerji, farklı bir dünya görüşü lazım. Dünyanın körelmiş, herkesin vazgeçtiği sistemin peşinden giden adamlar yerine, dünyanın akın akın gittiği, tüketen halkların oluşturulduğu bir ekonomiyi isteyen insanların var olduğu ekonomik sisteme dönmek zorundayız” dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, ekonomiye ilişkin "Bize yeni bir sistem lazım. Yeni bir bakış lazım. Yeni bir enerji, farklı bir dünya görüşü lazım. Dünyanın körelmiş, herkesin vazgeçtiği sistemin peşinden giden adamlar yerine, dünyanın akın akın gittiği, tüketen halkların oluşturulduğu bir ekonomiyi isteyen insanların var olduğu ekonomik sisteme dönmek zorundayız" dedi.

BTP Genel Başkanı Baş, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Baş, şöyle konuştu:

"BÜTÜN DÜNYANIN EN UCUZ İŞ GÜCÜNE SAHİP ÜLKEYİZ"

"İhracata dayalı model demek, dünyanın sömürü merkezi olmak demek gibi bir şey. Devletler arasında ihraç kaleminin gramajı, gramaj başı dolar hesabı yapılır. Ne kadar hafif üründen ne kadar para alıyorsun? Siz çok yüksek katma değerli fiyatlarla ihracat mı yapıyorsunuz, hayır. Biz aslında işçilikten dünyaya kar ettiriyoruz. Biz aslında ucuz işçiyiz, fasoncuyuz. Bizim hikayemiz buydu zaten.

Dolayısıyla ihracata dayalı ekonomi diyerek bugünkü yeni sömürü düzeninin, küresel emperyalist düzenin bir maşası, sömürülen bir unsuru haline geliyorsun. Bütün dünyanın en ucuz iş gücüne sahip ülkesiyiz, işçiliğimiz de iyi, milletimiz eli yatkın, kafa sağlam bu konuda iyiyiz, hiçbir eksiğimiz yok. Ama hizmetkar olduk problem bu. Ama ihracat patlayacak derken ithalat patladı, çünkü bütün ihracatımız ithalata dayalı. Bunlar zaten beklenen sonuçlardı. Devam ettikçe daha kötüye gider.

"PİYASADAKİ PARA YETERSİZ"

Vatandaşın bankalara borcu 1 trilyon 200 milyar lira, yaklaşık 80 milyar dolar. Bu borcu yarın insanlar ödese sorun çözülecek, doğru mu? Bankalara borç kalkacak, hacizler kalkacak, insanlar rahatlayacak vs. Peki insanlar bunu niye ödemiyor? Parası yok! Peki bu para piyasaya girdi mi? Eğer bu borç oluştuysa matematik olarak girmiş olması lazım. Peki bu para nerede? Birilerinin kasasında. O para, o birileri öldükten belki yüz yıl sonra bile o kasadan çıkmayacak! O kasa o kadar sağlam ve o kadar parayı barındırıyor. Hemen bir formül; bugün devlet kalksa ve bütün vatandaşın banka borcunu kendisi ödese ne olur? 'Enflasyon olur' öyle diyecekler. Kendisi ödese enflasyon olmuyor da devlet ödeyince neden oluyor? Yeni para girer piyasaya derler, yahu eski para kasada, piyasaya hiç girmiyor, girse kabulüm. Piyasadaki para yetersiz. Bunu zaten M0- M1 para arzına baktığınızda anlıyorsunuz. GSMH'nin yüzde 3,5'i piyasada para olarak dolaşıyor. ABD'de yüzde 9,5- 10'nu dolaşıyor, Avrupa'da bu yüzde 15'lere kadar çıkıyor bazı ülkelerde. Demek ki bizim piyasada az para var, niye anlamıyorsun.

"İNSANIMIZ EKECEK, BİÇECEK, TARIM YAPACAK"

Dünya devi şirketlerin bir yıl sonra Türkiye'de doları gördükleri yer 26-27 lira. Siz hangi enflasyonu seneye bitiriyorsunuz, böyle bir şey mümkün mü? Her şeyin ithal, dolar yükseldiği zaman fiyatı artıyor. Buğdayı ithal ediyorsun fiyatı artıyor. Ekmek niye pahalandı? Bu yüzden pahalandı. Bununla mücadele etmek için ne lazım? İç kaynaklarımız. İnsanımız ekecek, biçecek, tarım yapacak. Enerji. Türkiye'de enerji maliyetleri yüksek. 11 tane termik santral yatıyor. Dünyanın en çok kömür madenine sahip ülkelerinden biriyiz. Kömür termik santrallerini niye çalıştırmıyoruz, niye kendi enerjimizi üretmiyoruz?

Almanya, en son gittiğimde, bütün kömür termik santrallerini aktif etmeye başlamışlar. Bunu yapmadığımız sürece döviz artar, enflasyon artar ve hiçbir şey düzelmez. Bize yeni bir sistem lazım. Yeni bir bakış lazım. Yeni bir enerji, farklı bir dünya görüşü lazım. Dünyanın körelmiş, herkesin vazgeçtiği sistemin peşinden giden adamlar yerine, dünyanın akın akın gittiği, tüketen halkların oluşturulduğu bir ekonomiyi isteyen insanların var olduğu ekonomik sisteme dönmek zorundayız. Onun da temsilcisi benim. Ben bunu yapabilirim.

"ÜRETTİĞİNİ SATIN ALAN YOKKEN NEYİ ÜRETECEKSİN"

BTP'nin elinde bir Milli Ekonomi Modeli var. Elinde bir program var, ekonomiye dair bir proje var. Benim projem bugün Rusya'da uygulanıyor. Rusya dünyaya kafa tuttu. Ukrayna'ya müdahalesini doğru bulmuyorum ama Ukrayna üzerinden bütün dünyaya kafa tutacak ekonomik alt yapıyı nasıl oluşturdu? Benim modelimle oluşturdu. Çin bugün GSMH'de ABD'nin önünde dünyanın en büyük ekonomisi oldu. Nasıl oldu, Milli Ekonomi Modeli ile oldu. Bunu bu insanlar söylüyor zaten, gizlemiyorlar. Tüketime dayalı ekonomi izliyoruz diyorlar. Biz diyoruz ki, 'Üreteceğiz, üreteceğiz' diyor. Neyi üreteceğiz? Ürettiğini satın alan kimse yokken neyi üreteceksin?"