HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Mehmet Yavuz'un Kabrini Ziyaret Etti

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin 4 yıl önce vefat eden genel başkan yardımcılarından Mehmet Yavuz'un Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki kabrini ölüm yıl dönümünde ziyaret etti. Yapıcıoğlu, Yavuz'un ailesi ve arkadaşlarının da katıldığı anma programında dua etti ve rahmet diledi.