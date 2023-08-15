Houston'da peyzaj tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston şehrinde bir peyzaj tesisinde çıkan yangında samanlar alev alev yandı.

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston şehrinde saman yığınlarının bulunduğu bir peyzaj tesisinde yangın çıktı. Houston itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 100 itfaiye görevlisinin müdahale ettiği yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Alevlerin tekrar şiddetlenmesi ihtimaline karşı özel bir şirketin söndürme çalışmalarını devraldığı ve yangının tamamen söndürülmesinin 1 hafta sürebileceği ifade edildi.

Pazar günü öğleden sonra başlayan ve nedeni henüz bilinmeyen yangında kundaklama ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEXAS