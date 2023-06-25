Hopa'da Heyelan Sonrası Oluşan Toz Bulutu Araç Kamerasında

Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin'in Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasındaki bölümünde meydana gelen heyelan sonrası oluşan yoğun toz bulutu araç kamerasına yansıdı. Heyelanda uluslararası taşımacılık yapan bir tır zarar görürken, karayolu bir süre ulaşıma kapandı.

Heyelan sonrası oluşan yoğun toz bulutu araç kamerasında

Hopa'da heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı

ARTVİN - Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin'in Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasındaki bölümünde bir kez daha heyelan meydana geldi. Heyelanda uluslararası taşımacılık yapan bir tır zarar görürken, heyelan anı araç kamerasına yansıdı. Heyelan nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapandı.

Heyelan akşam saatlerinde Hopa-Kemalpaşa ilçeleri arasındaki Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı köyü mevkiinde meydana geldi. Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış için yol kenarında bekleyen uluslararası taşımacılık yapan TIR'ların bulunduğu alana, yamaçtan kopan taş ve toprak kütleleri düştü.

Kara yolu çift yönlü ulaşıma kapanırken bir TIR'da hasar oluştu. Heyelanda can kaybı ve yaralanan olmadı. Karayolları ekiplerinin çalışma yapmak için bölgeye sevk edildi.

Heyelan anı araç kamerasına yansırken, etrafı toz bulut kapladı.