'Hızlı On' Sakarya ve Bilecik'te iki talihlisine kişi başı 10 milyon lira kazandırdı

Levent KIZILASLAN, Oğuzhan KILIÇ/BİLECİK, SAKARYA - MİLLİ Piyango'nun yeni şans oyunu 'Hızlı On', 26 Eylül Cuma günü Bilecik Bozüyük ve 28 Eylül Pazar günü Sakarya Karasu'dan oynayan iki talihliyekişi başı 10 milyon lira kazandırdı. 'Jet hızında oyna, heyecanı katla' sloganıyla sunulan Hızlı On'da oyuncular en az 1 en çok 10 adet sayı seçebiliyor ve bildikleri sayı adedine bağlı olarak kazanacakları tutarı öngörebiliyor.

Her 5 dakikada bir çekilişi yapılan ve 25 milyon liraya kadar ikramiye şansı sunan Hızlı On'da, Bilecik'in Bozüyük ilçesinden ve Sakarya'nın Karasu ilçesinden iki farklı talihli, 20 liralık oynadıkları kolanlarda 10'da 10 doğru bilerek 10'ar milyon lira kazandı

37 farklı ikramiye kategorisi bulunan Hızlı On'da oyuncular tahmin ettikleri sayıdan daha az bilirlerse de kazanabiliyor. Oyuncular hem kolonlarda oynayacakları numara adedini hem de oynadıkları kolonlar için yatıracakları tutarı kendileri seçebiliyor. 20 TL, 30 TL, 50 TL, 100 TL ya da 500 TL olarak belirlenen kolon tutarları, oynanan tüm kolonlar için geçerli oluyor. Ayrıca, 'Çoklu Çekiliş' seçeneği işaretlenerek 2, 5,10 ya da 20 olmak üzere birden fazla çekilişe de katılınabilir. Hızlı On, bayilerden, Milli Piyango online web sitesi ve Milli Piyango Online mobil uygulamasından da oynanabiliyor.

'1 MİLYON KAZANDIĞINI SANDI, 10 MİLYON KAZANDI'

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nda bulunan Milli Piyango bayi sahibi Erdener Arslan, "Genelde aynı saatler bandında gelen müşterimiz burada Hızlı On oynadı. 10 sayının tamamını bilince '1 milyon aldım, 1 milyon aldım' diyerek sevindi. Ben 1 milyondan fazla aldığını biliyordum. Çünkü büyük ikramiye yazıyor.20 TL'lik oynadığı için 10 milyon aldı. Ben ona söyledim 10 milyon aldığını. Çok şaşkındı ve tam olarak idrak edemedi. O, 1 milyon diyordu ben ona 10 milyon diyordum. Soruları vardı kafasında tabi biz de kendisine yardımcı olduk. Kafasındaki soru işaretlerini giderdik. Parasını da teslim aldı, hayırlısı olsun diyoruz. İnşallah böyle kazananlar devam eder. Önce "ilk ev alacağım" diye bağırdı, araba alacağını söyledi. Daha önceden inşaat sektöründe çalışıyormuş. Bizden çıkması çok gurur verici" diye konuştu.

Milli Piyango bayisinde şans oyunları oynayan vatandaşlardan Hasan Tavlı ise 10 milyon liralık ikramiyenin çok güzel para olduğunu belirterek "Bana çıksa ev alırdım, biraz da yardım ederdim. Gerisini de yerdim. Çok güzel para" ifadelerini kullandı.

BİLECİK'TE DE 10 MİLYON LİRA KAZANDIRDI

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Hızlı On'da 10 milyon lirayı kazandıran bilet, Halit Uzun'un işlettiği İddia Milli Piyango Bayii'nden oynandı. Bayi çalışanı Hasan Zafer Turhan (54), 2005 yılından bu yana işletmede çeşitli oyunlarda birçok kez büyük ikramiye verdiklerini belirtti. 2005-2010 arası sayısal lotoda 6 verdiklerini hatırlatan Turhan, "On Numara ve sayısalda yine büyük ikramiye verdik. En son olarak da Hızlı On'da 10 milyon verdik. Hızlı On'a vatandaşların ilgisi büyük" dedi.

'5 DAKİKADA SONUCU ÖĞRENİYOR'

Oyun hakkında bilgi veren de Turhan, "37 farklı oyunu var kendi içinde. 1'den 10'a kadar yazıyor.. Seçtiği tercihe göre, yatırdığı tutara göre kazanç sağlıyor. Oyunun özeti bu. İnsanlar oyunu öğrendikçe oynayanların sayısı arttı.Öğrendikçe, ikramiyeleri gördükçe hızlanmaya başladı. Şimdi

bu Milli Piyango'nun jet hızında dediği oyun jet hızında kazandırıyor. Her 5 dakikada bir çekilişi var. Her çekilişte yazdığı, seçtiği seçeneğe göre, oyuncu kendi öngörebildiği için dikkatle takip ediyor. Kazandığında da ikramiyesini alıp, gidiyor veya devam ediyor. Böyle akşama kadar veya gün, saat beklemesine gerek yok. 5 dakikada bir. Zaten kuponu doldurup gelene kadar 2 dakikası gidiyor 3 dakikada kazanıp kaybettiğini biliyor" diye konuştu.

'ÇOK HEYECANLANDI, BİR ANDA HAYATI DEĞİŞTİ'

Hızlı On oyununda müşterisine 10 milyon liralık ikramiye kazandırdıklarını kaydeden Turhan, "Tabii çok heyecan yaptı, anlayamadı. Alıştıra alıştıra söylemek zorunda kaldım. Makinada oynadık zaten onu 2 kolon. Geldi, 'Kaç para kazandım?' diye sordu. Biraz sakinleşmesini bekleyip '10 milyon lira kazandın' dedim. Anında eli ayağı birbirine dolaştı. Sonradan dedim, 'Sakin ol'. Biletini verdik, ödeme fişini verdik. Müşterimizi de uyardık. Yani cebindeki büyük bir para git bir an evvel diye. Ondan sonra İstanbul'a, alması gereken yere yönlendirdik. Müşterimiz parasını aldı, mutlu, huzurlu. Bir anda hayatı değişti" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARIN İLGİSİ YOĞUN

Bayiye Hızlı On oynamak için gelen Soner Yaraş (29) ise oyunun kolay oynandığını ve yüksek kazanç sağladığını dile getirdi. Yaraş, "İlk çıktığı günden beri genelde ara ara da olsa oynuyoruz. Çünkü genel olarak iyi kazandırıyor. Oynanışı gayet basit. Her 5 dakikada bir çekiliyor. 2 rakam olsun, 3, 4, 5 bunları seçebiliyorsunuz. Oynayışı gayet kolay, bilmeyenler zaten bayi görevlileri gayet güler yüzlü bir şekilde yardımcı oluyorlar. Büyük ikramiye kazansam hayalim şu, bir araba ve bir ev. Bu ikisini alırım. Daha sonra bir yatırım gerçekleştiririm" diye konuştu.

Esnaf Oktay Kavlan (40) da "Hızlı On yeni ve güzel de bir oyun. İyi de kazandırıyor, oynaması da basit. Oynayamıyorsan da makineye de oynatabiliyorsun, istediğin gibi 20, 30, 50 TL'lik oynayabiliyorsun. 25 milyona kadar para veriyor. 10 milyon ikramiye buradan çıktı. Biz de gelip, şansımızı deniyoruz. Yatırım yaparım, borçlarımı kapatırım. Hayallerimizi gerçekleştiririz. Tatil hayalimiz var onu gerçekleştireceğim" ifadelerini kullandı.