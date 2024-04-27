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Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda 2 mensubunu daha kaybetti

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Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güney sınırında yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu. İsrail ile 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 287'ye yükseldi.

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güney sınırında yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu.

İran destekli Hizbullah, İsrail ile Lübnan'ın güneyinde yaşanan çatışmalardaki kayıplarına dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada 2 Hizbullah mensubunun çatışmalar sırasında öldürüldüğü kaydedildi.

İsrail ile 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 287'ye yükseldi.

Ayrıca çatışmalarda, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 12 asker öldü.

Kaynak: AA / Güncel

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