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Hırvatistan'da Polis Kovalamacasında Otomobil Kazası: 4 Ölü, 5 Yaralı

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Hırvatistan'ın Sinj kasabası yakınlarında polisten kaçmaya çalışan bir otomobil, duvara çarparak kaza yaptı. Kazada, otomobilde bulunan biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hırvatistan'da polisten kaçmaya çalışırken duvara çarpan otomobildeki düzensiz göçmenlerden biri çocuk 4'ü hayatını kaybetti, 5'i yaralandı.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek sınırındaki Sinj kasabası yakınlarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu otomobilin sürücüsü, polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Bu sırada yoldan çıkan araç, evin duvarına çarptı.

Kazada otomobilde bulunan biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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