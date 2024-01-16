Hinduların Makar Sankranti Festivali Agartala'da Kutlandı

AGARTALA, 16 Ocak (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Tripura eyaletinin başkenti Agartala'da insanlar, Hinduların Makar Sankranti festivali öncesinde evlerinin önünde rangoli yapma geleneğini sürdürüyor. Rangoli, girift zemin süslemeleri olan sanatsal formları ifade ediyor.

Hinduların en çok şans getirdiğine inandığı festivallerden biri olan Makar Sankranti, Hindistan'ın hemen hemen her yerinde çok çeşitli kültürel biçimlerde büyük bir bağlılık, coşku ve sevinçle kutlanıyor.