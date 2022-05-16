Hindistan'ın Assam Eyaletindeki Selde Üç Kişi Hayatını Kaybetti - Haberler

NAGAON, 16 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletinin Nagaon ilçesine bağlı Bakula Guri köyünün selden etkilenen bölgesinde suların içinde güçlükle yürüyen köylüler, 15 Mayıs 2022. Hindistanlı yetkililer Pazar günü, aralıksız yağışların ardından meydana gelen ani sellerin hasara yol açtığını, alçak bölgeleri sular altında bıraktığını ve yolları bozduğunu söyledi. Altı bölgeyi vuran ve yaklaşık 25.000 kişiyi etkileyen sellerde üç kişi hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

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