Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind Türkmenistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi

Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind, temaslarda bulunmak üzere Türkmenistan'a geldi

Türkmenistan devlet televizyonu Altın Asır'ın haberine göre, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, mevkidaşı Kovind'i resmi törenle karşıladı.

Oğuzhan Sarayı'nda yapılan görüşmede, diplomatik ve ekonomik alanlardaki ikili ilişkileri güçlendirmenin yolları ele alındı.

Taraflar, Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan doğal gaz boru hattı projesinin öngörülen süre içerisinde tamamlanması için ortak çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Berdimuhamedov, limanlar aracılığıyla iş birliğini geliştirmenin önemine değinerek "Ulaştırma ikili iş birliğinin stratejik alanıdır. Ülkemizin Hazar Denizi'ndeki mevcut altyapısı ile Türkmenistan topraklarından Hindistan deniz terminallerine erişimi için, Avrasya koridorlarının inşasında tarafların birbirine yardım etmesi konusunda anlaşmaya vardık." dedi.

İki ülke arasında anlaşmalar imzalandı

Türkmenistan Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı ile Hindistan Gençlik İşleri ve Spor Bakanlığı arasında mutabakat imzalandı. Anlaşma çerçevesinde, uluslararası gençlik konferanslarına ve seminerlerine katılımın genişletilmesi, bu alanda deneyim ve film alışverişi, iki ülke arasında düzenlenen gençlik festivallerine katılım gibi belirli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi planlanıyor.

İki ülke arasında acil durumların yönetiminde iş birliğine ilişkin mutabakat imzalanırken 2022-2025 için kültürel ve sanatsal iş birliği programı çerçevesinde çeşitli çalışmaların yapılacağı duyuruldu.

Kovind ve eşi Aşkabat'ı gezdi

Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind, eşi Savita Kovind ile Uluslararası Ahal-Teke binicilik spor kompleksini ziyaret etti. Burada düzenlenen binicilik oyunları ve gösterileri konukların ilgisini çekti.

Kovind çifti daha sonra Aşkabat'ta bulunan Yoga merkezini ziyaret ederek yoga gösterilerini izledi.

Başkent Aşkabat'ta bulunan "Bağtıyarlık" spor kompleksindeki Mahatma Gandi'nin heykeline çelenk koyan Cumhurbaşkanı Kovind, yerel parka dostluk ağacı dikti.