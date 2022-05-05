Hindistan Başbakanı Modi'den artan sıcaklara karşı eylem planı çağrısı - Haberler

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Hindistan Başbakanı Modi'den artan sıcaklara karşı eylem planı çağrısı

AA - Mehmet Alaca - Güncel
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Hindistan Başbakanı Modi'den artan sıcaklara karşı eylem planı çağrısı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, son dönemde ülkede yükselen sıcaklıklar nedeniyle eyaletlere ve federal olarak yönetilen bölgelere eylem planları hazırlama çağrısında bulundu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, son dönemde ülkede yükselen sıcaklıklar nedeniyle eyaletlere ve federal olarak yönetilen bölgelere eylem planları hazırlama çağrısında bulundu.

The Peninsula'da yer alan habere göre, Hindistan Meteoroloji Departmanınca açıklanan bilgilerde ülkede yüzyıldan fazla bir süredir en sıcak martın bu yıl yaşandığı bildirildi.

Sıcaklıklar normalin yaklaşık 1,86 derece üzerinde seyrederek ülke genelinde martta azami sıcaklık 33,1 santigrat dereceye ulaştı.

Modi, federal yetkililerle yaptığı toplantıda, yetkililere sıcak hava dalgası ve yangın olayları nedeniyle ölümleri önlemek için eylem planları yapmaları gerektiğini belirtti.

Ülkenin pek çok bölgesinde 40 dereceyi aşan sıcaklıklar nedeniyle marttan bu yana 24'ten fazla insan öldü.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Mehmet Alaca - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Narendra Modi, Meteoroloji, India, Güncel, Haberler

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