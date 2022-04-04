Heyelan nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu saat 16.00'da ulaşıma açılacak - Haberler

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Heyelan nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu saat 16.00'da ulaşıma açılacak

AA - Arife Yıldız Ünal - Güncel
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Heyelan nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu saat 16.00'da ulaşıma açılacak

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Bolu Dağı Tüneli'nin bulunduğu bölgedeki heyelan nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu'nun saat 16.00 itibarıyla ulaşıma açılacağını bildirdi.

BOLU (AA) - Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Bolu Dağı Tüneli'nin bulunduğu bölgedeki heyelan nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu'nun saat 16.00 itibarıyla ulaşıma açılacağını bildirdi.

KGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Anadolu Otoyolu'nu açma çalışmalarının tamamlandığı belirtilerek, "Güzergah yıkama işlemleri ise devam etmektedir. Yol, bugün saat 16.00 itibarıyla ulaşıma açılacaktır." ifadesi kullanıldı.

AA / Arife Yıldız Ünal - Güncel

Karayolları Genel Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu, Toros Dağları, Bolu, Güncel, Haberler

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